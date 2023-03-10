Сапер МЧС ДНР подорвался на мине «Лепесток» во время разминирования Киевского района Донецка

При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101. Фото: СЦКК ДНР

Во время разминирования территории Киевского района Донецка сапер МЧС Донецкой Народной Республике подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток». Сотрудника спасательного ведомства доставили в больницу и прооперировали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

— Пострадавший на медицинском автомобиле РСЦ МЧС ДНР транспортирован в учреждение здравоохранения. После стабилизации общего состояния он был прооперирован, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что сейчас пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что некоторые населенные пункты Донецкой Народной Республики перенасыщены взрывоопасными предметами. При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101. Не пытайтесь самостоятельно передвинуть или обезвредить взрывоопасный предмет. Противопехотная фугасная мина «Лепесток» может травмировать и даже искалечить человека. В настоящее время специальные службы ДНР принимают все необходимые меры по разминированию.

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