На территории завода "Стирол" возникло возгорание из-за обстрела со стороны ВФУ. Фото: кадр из видео ТГ/Приходько РИК

Вечером 25 августа вооруженные формирования Украины атаковали Калининский район Горловки с применением реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что огонь был открыт в 17:55 (мск). Украинские боевики стреляли с направления населенного пункта Николаевка Вторая.

ВФУ вели огонь из "Градов". Фото: Администрация Горловки

В результате обстрела на территории предприятия «Стирол» в Горловке горит трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП «Трансаммиак» горит кровля здания.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС ДНР. Идет ликвидация пожара.

- Силами доблестных сотрудников МЧС ДНР ведется интенсивная работа по ликвидации пожара на подстанции ГП «Стирол» и по устранению множественных очагов возгорания сухой растительности по улице Углегорское шоссе (Калининский район Горловки), возникших вследствие обстрела со стороны ВСУ, - сообщил глава администрации города Иван Приходько.

На территории завода "Стирол" возникло возгорание из-за обстрела со стороны ВФУ. Фото: Администрация Горловки

Мэр города отметил, что вполне возможно, придется отключить еще несколько подстанций.

- Поэтому, если погаснет свет, не пугайтесь – отключение плановое. После ликвидации пожара все будет запущено, - обратился к жителям Иван Сергеевич.

В мэрии уточнили, что результате украинской вооруженной агрессии частично обесточены горловские поселки Мирный и Аксеновка. Без электроэнергии 1026 абонентов.

На территории завода "Стирол" возникло возгорание из-за обстрела со стороны ВФУ. Фото: Администрация Горловки

Напомним, что в прошлый раз территория химзавода «Стирол» в Горловке попала под украинский обстрел 12 августа. Тогда на территории предприятия загорелся склад со строительными материалами. Химической угрозы для населения пожар не представлял. Однако при обстреле серьезно пострадало здание административного корпуса завода.

Тем временем в представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что украинские боевики ведут обстрелы города с шести часов утра. На данный момент по Горловке были выпущены около четырех десятков снарядов калибром 155 и 152 мм, почти 80 боеприпасов ВСУ потратили на Зайцево, в том числе рассыпали с помощью реактивной артиллерии противопехотные мины «Лепесток».

Ранее сообщалось, что в Горловке под обстрелом ВСУ были ранены дети, их мать погибла. Трагедия произошла на улице Воздухофлотская в Центрально-Городском районе города. От ранений скончалась еще одна женщина, пострадавшая при обстреле поселка шахты имени Изотова.

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