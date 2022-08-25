ВСУ выпустили по району завода «Стирол» в Горловке 40 ракет из «Града»

В Горловке ликвидируют возгорания, возникшие в результате украинского обстрела. Фото: Администрация Горловки

По Калининскому району Горловки вооруженные формирования Украины выпустили 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что огонь был открыт в 17:55 (мск). Украинские боевики стреляли с направления населенного пункта Николаевка Вторая.

Напомним, что в результате обстрела на территории заводов «Стирол» и «Транаммиак» возникли возгорания. На месте происшествия работают сотрудники МЧС ДНР. Идет ликвидация пожара.

- Силами доблестных сотрудников МЧС ДНР ведется интенсивная работа по ликвидации пожара на подстанции ГП «Стирол» и по устранению множественных очагов возгорания сухой растительности по улице Углегорское шоссе (Калининский район Горловки), возникших вследствие обстрела со стороны ВСУ, - сообщил глава администрации города Иван Приходько.

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