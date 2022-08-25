Мэр Горловки заявил о возможном отключении электричества из-за возгорания на заводе «Стирол»

В Горловке горит "Стирол". Фото: кадр из видео ОД "ДР"

В Горловке ликвидируют возгорания на заводах «Стирол» и «Трансаммиак», возникшие в результате обстрела со стороны вооруженных формирований. В связи с этим возможно отключение электричества. Об этом заявил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- Вполне возможно, что придется отключить еще несколько подстанций, - заявил мэр.

Иван Сергеевич обратился к горловчанам, чтобы они не пугались, если погаснет свет.

- Отключение плановое, - подчеркнул Приходько. - После ликвидации пожара все будет запущено.

Тем временем в результате украинской вооруженной агрессии частично обесточены горловские поселки Мирный и Аксеновка.

Ранее сообщалось, что по уточненным данным на территории предприятия «Стирол» в Горловке горит трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП «Трансаммиак» горит кровля здания. Экипажи МЧС выехали на места происшествий.

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