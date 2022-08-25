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Политика25 августа 2022 16:36

После обстрелов ВСУ в Горловке горят заводы «Трансаммиак» и «Стирол»

Сотрудники МЧС уже выехали на места происшествий
Ирина ДМИТРИЕВА
В прошлый раз территория химзавода «Стирол» в Горловке попала под украинский обстрел 12 августа. Фото: ГП «Стирол»

В прошлый раз территория химзавода «Стирол» в Горловке попала под украинский обстрел 12 августа. Фото: ГП «Стирол»

Сегодня под огонь ВСУ попали заводы «Трансаммиак» и «Стирол» в Горловке. На территории предприятий зафиксированы возгорания. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- В результате обстрела со стороны ВСУ на территории ГП «Стирол» горит трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП «Трансаммиак» горит кровля здания, - отметил он в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что сотрудники МЧС уже выехали для ликвидации последствий обстрелов.

Напомним, что в прошлый раз территория химзавода «Стирол» в Горловке попала под украинский обстрел 12 августа. Тогда на территории предприятия загорелся склад со строительными материалами. Химической угрозы для населения пожар не представлял. Однако при обстреле серьезно пострадало здание административного корпуса завода. Кроме того, в результате обстрела погибла женщина, проживающая неподалеку от химзавода - в поселке Новогорловка.

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