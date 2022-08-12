На заводе «Стирол» в Горловке после обстрела горит рубероид, химической угрозы для населения нет

Идет ликвидации пожара на складе стройматериалов химического предприятия «Стирол» в Горловке. Фото: t.me/Prikhodko1970

На территории химического завода «Стирол» в Горловке после обстрела ВСУ загорелся склад со строительными материалами. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель администрации города Иван Приходько.

- По уточненной информации, в результате попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами на территории предприятия «Стирол» горит рубероид, из-за чего жители Горловки видят черное задымление. В данный момент загорание ликвидируют спасатели, - проинформировал он.

При этом градоначальник подчеркнул, что химической угрозы для населения нет. Однако при обстреле получило значительные повреждения здание административного корпуса предприятия. Оно расположено по улице Горловской Дивизии.

Сообщается также, что в результате обстрела погибла женщина, проживающая неподалеку от химзавода.

- К сожалению, в результате обстрела города украинскими боевиками в поселке Новогорловка по улице Трамвайная, 15 погибла мирная жительница, - проинформировал мэр.

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