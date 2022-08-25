ВСУ обстреляли храм в поселке Никольское в ДНР прямо во время церковной службы

Никольский монастырь расположен в 30 километрах от Донецка. Фото: Штаб теробороны ДНР

Украинские боевики обстреляли Успенский храм Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в поселке Никольское в ДНР. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что монастырь был обстрелян ВСУ во время церковной службы.

- По свидетельствам очевидцев, обстрел произошел прямо во время таинства соборования, - рассказали в Штабе.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что украинские боевики целенаправленно ведут обстрелы по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в поселке Никольское, расположенному в 30 километрах от Донецка. Сам поселок был освобожден этой весной. Во время совместной войсковой операции Вооруженных Сил Российской Федерации и Донецкой Народной Республики удалось спасти священнослужителей и приход монастыря, которых украинские националисты удерживали в качестве «живого щита». Заложники во время операции по освобождению не пострадали. В обители тогда сообщили, что сгорел дом батюшки Зосимы и Васильевский храм.

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