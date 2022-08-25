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Политика25 августа 2022 17:19

В Горловке ликвидируют возгорание на заводе «Стирол»

Из-за пожара на горловском предприятии возможно частичное отключение электричества
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
В результате украинского обстрела в Горловке горит "Стирол". Фото: Администрация Горловки

В результате украинского обстрела в Горловке горит "Стирол". Фото: Администрация Горловки

Отряды МЧС ДНР ликвидируют возникшее в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины возгорание на предприятиях «Стирол» и «Трансаммиак» в Горловке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Иван Приходько.

- Идет ликвидация пожара на территории завода «Стирол», на горящей подстанции, - сообщил мэр. - Вполне возможно, что придется отключить еще несколько подстанций. Поэтому, если погаснет свет, не пугайтесь – отключение плановое. После ликвидации пожара все будет запущено.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили, что ВФУ открыли огонь по горловским предприятиям в 17:55 (мск). Стреляли с направления населенного пункта Николаевка Вторая, выпустив 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

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