В Горловке ликвидируют возгорание на заводе «Стирол»

В результате украинского обстрела в Горловке горит "Стирол". Фото: Администрация Горловки

Отряды МЧС ДНР ликвидируют возникшее в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины возгорание на предприятиях «Стирол» и «Трансаммиак» в Горловке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Иван Приходько.

- Идет ликвидация пожара на территории завода «Стирол», на горящей подстанции, - сообщил мэр. - Вполне возможно, что придется отключить еще несколько подстанций. Поэтому, если погаснет свет, не пугайтесь – отключение плановое. После ликвидации пожара все будет запущено.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили, что ВФУ открыли огонь по горловским предприятиям в 17:55 (мск). Стреляли с направления населенного пункта Николаевка Вторая, выпустив 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики ударили по Лисичанску из РСЗО HIMARS

По предварительной информации, в городе повреждены пять гаражей и две хозпостройки (подробнее)