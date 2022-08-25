Украинские боевики ударили по Лисичанску из РСЗО HIMARS

По городу были выпущены две ракеты. Фото (иллюстрация): СЦКК ЛНР

Киевские силовики нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Лисичанск в ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что населенный пункт был обстрелян ВСУ сегодня утром. По городу были выпущены две ракеты.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 07:30 по населенному пункту Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). По предварительной информации, в результате обстрела повреждено пять гаражей и две хозяйственные постройки, - проинформировали наблюдатели.

Тем временем Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело по факту применения украинскими боевиками тактического комплекса «Точка-У» по Ровенькам. Напомним, город подвергся ракетному удару вчера в 06:40 утра. В результате обстрела погибли два человека, разрушено здание и производственные помещения местного АТП, повреждены пять автобусов и шесть грузовиков, а также здание МРЭО.

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