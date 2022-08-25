В Горловке под обстрелом ВСУ были ранены дети, их мать погибла

Обстрелы мирных кварталов городов не прекращаются Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня утром под обстрелом ВСУ оказалась Горловка, где украинские боевики ранили двух детей, а их мать убили. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что трагедия произошла на улице Воздухофлотская в Центрально-Городском районе города.

- В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Воздухофлотской в Горловке дети 2010 и 2005 годов рождения получили ранения, их мать погибла, - проинформировали там.

По сообщениям мэрии, обстрел Горловки еще продолжается.

Тем временем в Донецке в результате утреннего обстрела ВСУ по улице Элеваторной в Калининском районе был ранен мужчина. Его анкетные данные уточняются.

Отметим, что по данным Штаба теробороны, за прошедшие сутки в результате украинских обстрелов на территории ДНР погибли 4 человека и еще 14 мирных жителей получили ранения.

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