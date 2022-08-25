В Горловке скончалась от ранений женщина, пострадавшая при обстреле поселка шахты имени Изотова

Врачи не смогли спасти тяжелую пациентку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина, получившая сегодня ранения в северо-западной части Горловки, скончалась в больнице. Об этом сообщил руководитель администрации города Иван Приходько.

- К величайшему сожалению, мирная жительница Горловки, получившая ранения в результате обстрела поселка шахты имени Н.А. Изотова со стороны ВСУ, скончалась. Светлая память, - написал он в своем телеграм-канале.

Тем временем в представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что украинские боевики ведут обстрелы города с шести часов утра. На данный момент по Горловке были выпущены около четырех десятков снарядов калибром 155 и 152 мм, почти 80 боеприпасов ВСУ потратили на Зайцево, в том числе рассыпали с помощью реактивной артиллерии противопехотные мины «Лепесток».

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловке под обстрелом ВСУ были ранены дети, их мать погибла. Трагедия произошла на улице Воздухофлотская в Центрально-Городском районе города.

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