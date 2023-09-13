Пушилин сообщил о ранении шести жителей ДНР под обстрелами ВСУ 13 сентября

Ранения различной степени тяжести получили шесть мирных граждан в Киевском районе Донецка, в Калининском и Никитовском районах Горловки. Фото: ТГ/Пушилин

В ДНР под обстрелами ВСУ 13 сентября были ранены шесть мирных жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

- В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины ранения различной степени тяжести получили шесть мирных граждан в Киевском районе Донецка, в Калининском и Никитовском районах Горловки. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, - заявил он.

Сообщается также, что огнем украинских войск повреждены 22 дома, а также два объекта гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке и Горловке.

По словам лидера ДНР, всего в этот день противник совершил 42 обстрела, выпустив по мирным городам Республики 145 боеприпасов. Применялась реактивная и ствольная артиллерия калибром 122, 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, а также противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

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