Двое мужчин получили ранения при подрыве на ВОП в Калининском районе Горловки

Двое мужчин получили ранения при подрыве на ВОП в Горловке Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате подрыва на взрывоопасном предмете в Калининском районе Горловки ранения получили двое мужчин. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 сентября по состоянию на 16:30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В Калининском районе Горловки в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранены мужчины 1956, 1993 годов рождения, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее мэр Головки Иван Приходько сообщил, что в Никитовском районе Горловки была ранена мирная жительница.

Кроме того, ночью 13 сентября украинские боевики выпустили две американские высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Под огонь украинских боевиков попали Киевский район Донецка, а также Червоногвардейский район Макеевки.

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