ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке две противорадиолокационные ракеты HARM

ВСУ ночью выпустили две американские ракеты AGM-88 HARM по Донецку и Макеевке (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины ночью выпустили две американские высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Под огонь украинских боевиков попали Киевский район Донецка, а также Червоногвардейский район Макеевки. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 02:45 – город Донецк (Киевский район), выпущена одна ракета AGM-88 HARM. 02:46 – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущена одна ракета AGM-88 HARM, - рассказали в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, противник продолжает обстреливать столицу ДНР. Примерно в 11:30 ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 мм.

Напомним, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Кировского района по улице Бирюзова произошло попадание на футбольное поле возле школы.

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