От обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка повреждена школа

В Кировском районе Донецка повреждена школа в результате обстрела ВСУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Кировском районе Донецка повреждена школа. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Кировского района по улице Бирюзова произошло попадание на футбольное поле возле школы № 98. Повреждены основное здание и мастерские, а также окна пищеблока. Пострадавших нет, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Напомним, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские боевики за ночь обстреляли три района столицы ДНР. Под огонь украинских боевиков попали Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города. Противник выпустил 16 снарядов калибром 155 мм, из них пять кассетного типа.

Кроме того, за 12 сентября ВСУ выпустили по ДНР 284 боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель, ранены четыре человека. Также было повержено восемь жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

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