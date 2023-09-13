ВСУ за ночь выпустили по Донецку 16 снарядов из артиллерии

ВСУ за ночь выпустили по столице ДНР 16 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за ночь обстреляли три района столицы ДНР. Под огонь украинских боевиков попали Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города. Противник выпустил 16 снарядов калибром 155 мм, из них пять кассетного типа. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- За период с 21:00 12 сентября до 9:00 13 сентября, по информации СЦКК ДНР, территория города Донецка шесть раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Киевского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 16 снарядов калибром 155 мм, из них пять кассетного типа, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Напомним, что за 12 сентября ВСУ выпустили по ДНР 284 боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель, ранены четыре человека. Также было повержено восемь жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

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