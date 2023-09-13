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НовостиПолитика13 сентября 2023 7:08

ВСУ за ночь выпустили по Донецку 16 снарядов из артиллерии

Территория города Донецка за ночь подвергалась обстрелам ВСУ шесть раз
Владислав ГУЩИН
ВСУ за ночь выпустили по столице ДНР 16 снарядов из артиллерии (архивное фото)

ВСУ за ночь выпустили по столице ДНР 16 снарядов из артиллерии (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за ночь обстреляли три района столицы ДНР. Под огонь украинских боевиков попали Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города. Противник выпустил 16 снарядов калибром 155 мм, из них пять кассетного типа. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- За период с 21:00 12 сентября до 9:00 13 сентября, по информации СЦКК ДНР, территория города Донецка шесть раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Киевского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 16 снарядов калибром 155 мм, из них пять кассетного типа, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Напомним, что за 12 сентября ВСУ выпустили по ДНР 284 боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель, ранены четыре человека. Также было повержено восемь жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

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