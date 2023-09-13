За сутки ВСУ ранили четыре жителя ДНР, один человек погиб

За сутки ВСУ выпустили по ДНР 284 боеприпасов, в том числе из РСЗО и с кассетной боевой частью (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по ДНР 284 боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель в Киевском районе Донецка, ранены четыре человека в Донецке, Ясиноватой и Кременчике. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены восемь жилых домов в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 68 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, на горловском — 23 обстрела из артиллерии 152 мм, на ясиноватском — шесть обстрелов из артиллерии 155 мм, — заявили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на великоновоселковском направлении эксперты СЦКК ДНР зафиксировали один обстрел из артиллерии 155 мм. Под огнем боевиков оказались шесть населенных пунктов региона.

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