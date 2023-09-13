От обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки ранена мирная жительница

В Никитовском районе Горловки ранена мирная жительница от обстрела ВФУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки ранена мирная жительница. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

- В результате обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны украинских нацистов ранена мирная горловчанка, - написал в телеграм-канале мэр Горловки.

По данным СЦКК ДНР, примерно в два часа дня украинские боевики выпустили по поселку Зайцево четыре снаряда калибром 152 мм. Противник ввел огонь со своих позиций в районе Дзержинска.

Напомним, ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что вооруженные формирования Украины сбросили с БПЛА взрывное устройство на котельную в Калининском районе города. В результате обстрела была повреждена антенна, а на кровле котельной образовались незначительные сколы.

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