ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА на котельную в Горловке

ВСУ сбросили боеприпас на котельную в Горловке с БПЛА (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

По предварительным данным, вооруженные формирования Украины сбросили взрывное устройство на котельную в Калининском районе Горловки. Глава администрации города Иван Приходько сообщил, что боеприпас был сброшен предположительно с БПЛА.

— Сегодня около 11:55 предположительно с беспилотного летательного аппарата украинские боевики сбросили взрывное устройство на котельную 127 ФГТС (жилой массив «Солнечный», Калининский район Горловки). Зафиксировано попадание в дымовую трубу на высоте примерно 40 метров, — заявил мэр Горловки Приходько.

В результате обстрела была повреждена антенна, а на кровле котельной образовались незначительные сколы.

Ранее мэр заявил, что ВСУ обстреляли поселок Михайловка в Центрально-Городском районе Горловки. В Представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские войска выпустили по поселку семь артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

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