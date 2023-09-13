Три женщины получили ранения при артобстрелах ВСУ в Киевском районе Донецка

При обстреле Донецка пострадали три женщины Фото: Олег УКЛАДОВ

Центр Донецка вновь попал под обстрел артиллерии ВСУ. В результате произведенной атаки были ранены мирные жители. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что в Киевском районе Донецка пострадали три женщины.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 сентября по состоянию на 18:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район) - по улице 50 лет Украины, 22 - ранена женщина 1942 года рождения; по улице Пятницкого, 19 - ранена женщина 1957 года рождения; по улице Свободы, 26 - ранена женщина 1958 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что в Киевском районе повреждены четыре частных дома по улицам 50 лет Украины, Башкирская и Пятницкого.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики вели огонь из района населенного пункта Нетайлово.

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