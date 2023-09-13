ВСУ выпустили по двум районам Донецка четыре ракеты из РЗСО

ВСУ выпустили по Донецку четыре ракеты из РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Нетайлово. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:00 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено четыре ракеты из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки была ранена мирная жительница. Также мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что противник сбросил с БПЛА взрывное устройство на котельную в Калининском районе города.

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