СЦКК ДНР: ВСУ с самолета обстреляли Донецк и Макеевку просроченными ракетами

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке две просроченные ракеты с самолета. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК ДНР заявили, что ночью 13 сентября ВСУ выпустили с самолета по Донецку и Макеевке две высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Гарантийный срок использования этих боеприпасов истек в 1994 и 1996 годах. В результате обстрела повреждены жилые дома в Киевском районе Донецка и Горняцком районе Макеевки.

— Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факты обстрелов с применением американских высокоскоростных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Зафиксированы повреждения по 13 адресам в Донецке и Макеевке, — заявили в ведомстве.

В Представительстве ДНР в СЦКК добавили, что в Донецке были повреждены жилые частные и многоквартирные дома на улицах Курако, Павла Поповича, Кипарисовая, а в Макеевке — на улице Международная.

— На 15:00 информация о пострадавших в результате данных обстрелов не поступала, — добавили в ведомстве.

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