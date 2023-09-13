СЦКК ДНР: ВСУ с самолета обстреляли Донецк и Макеевку просроченными ракетами

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке две просроченные ракеты с самолета. Фото: СЦКК ДНР
Военные эксперты СЦКК ДНР заявили, что ночью 13 сентября ВСУ выпустили с самолета по Донецку и Макеевке две высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Гарантийный срок использования этих боеприпасов истек в 1994 и 1996 годах. В результате обстрела повреждены жилые дома в Киевском районе Донецка и Горняцком районе Макеевки.
— Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факты обстрелов с применением американских высокоскоростных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Зафиксированы повреждения по 13 адресам в Донецке и Макеевке, — заявили в ведомстве.
В Представительстве ДНР в СЦКК добавили, что в Донецке были повреждены жилые частные и многоквартирные дома на улицах Курако, Павла Поповича, Кипарисовая, а в Макеевке — на улице Международная.
— На 15:00 информация о пострадавших в результате данных обстрелов не поступала, — добавили в ведомстве.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА на котельную в Горловке
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские войска сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке (подробнее)