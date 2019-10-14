Победитель проекта «Голос. 60+» – шахтер Леонид Сергиенко: «Я учился у итальянских оперных певцов! Только они об этом не знали»

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-14T17:11:30+03:00

Победитель проекта «Голос. 60+» – шахтер Леонид Сергиенко учился у итальянских оперных певцов - только они об этом не знали Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Пенсионер из Макеевки рассказал о том, что петь начал еще в школьные годы

Изменить размер текста: A A

Только недавно шахтер из Макеевки – 69-летний Леонид Сергиенко – вернулся на родину с кубком победителя проекта «Голос. 60+». Через несколько дней после возвращения мужчина согласился на интервью с «Комсомолкой».

Леонид Федорович рассказал, что петь начал еще в школьные годы.

– Сколько себя помню, столько и пою. Первую песню я спел в пятом классе, тогда же космонавтика была в тренде – 61–й год пошел – полетели в космос. Тогда я пел: «Заправлены в планшеты. Космические карты. И штурман уточняет. В последний раз маршрут. Давайте–ка, ребята. Споем мы перед стартом. У нас еще в запасе. Четырнадцать минут». Попел некоторое время и забросил. Вспомнил о творчестве уже в зрелом возрасте.

Знаменитый с недавних пор пенсионер говорит, что вокалу в основном учился самостоятельно.

Вот допустим, у меня не получалось брать две высокие ноты. Все думал, как это делается? Стал учиться у итальянских оперных певцов! Только они об этом не знали. Я смотрел видеозаписи – композиции в исполнении итальянских певцов. Тогда понял для себя – они не поют, а разговаривают, и когда надо – рот раскрывают, а оттуда исходит нужная нота. Ходил за советами к профессору консерватории. Потом пошел к другому преподавателю – Павлу Васильевичу. У него занимались одни дети. Он говорит мне: «Ты чего пришел, тут видишь одни дети?» Я ответил: «Ну и что, может быть, и я чему–то научусь». Где–то год туда ходил. Началась война и этот преподаватель уехал в Киев. А теперь, после моей победы, кричит, мол, я его ученик, что он меня петь научил. Он может где–то поправил, где-то отшлифовал, но не научил.

Читайте также

Леонид Сергиенко: «Наверное, мне бог дал. Или сохранил меня для этого»

Шесть лет назад в интервью макеевской газете Леонид Сергиенко рассказал о своём увеличении. Шахтер-исполнитель поведал о том, что все время пока работал в шахте, думал о том, как реализовать себя в творчестве (подробнее)

Пенсионер из Макеевки рассказал – куда потратит выигранный в «Голосе» миллион рублей

Леонид Сергиенко пока что получил только сертификат на кругленькую сумму (подробнее)

Шахтер из Макеевки Леонид Сергиенко – в интервью «Комсомолке»: На «Голос» меня уговорила пойти девушка из местного оркестра

Леонид Федорович рассказал нашим журналистам о том, как попал на проект и кому за это благодарен (подробнее)

Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

Пенсионер из Макеевки - Леонид Сергиенко - стал победителем проекта «Голос 60+» на «Первом канале». Зрители отдали за него больше 70 процентов голосов. Второе место занял Юрий Шиврин (подробнее)

Денис Пушилин поздравил шахтера из Макеевки Леонида Сергиенко с победой в проекте «Голос 60+» и вручил ему подарок

Денис Владимирович отметил, что достижения Леонида Федоровича вызывают огромное уважение и восхищение среди земляков (подробнее)

Леонид Сергиенко. Спят курганы темные . Голос 60+. Второй сезон. Финал. Фрагмент выпуска от 04.10.2019..

ИСТОЧНИК KP.RU