2019-10-14T17:11:30+03:00
Общество

Победитель проекта «Голос. 60+» – шахтер Леонид Сергиенко: «Я учился у итальянских оперных певцов! Только они об этом не знали»

Пенсионер из Макеевки рассказал о том, что петь начал еще в школьные годы
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Победитель проекта «Голос. 60+» – шахтер Леонид Сергиенко учился у итальянских оперных певцов - только они об этом не зналиПобедитель проекта «Голос. 60+» – шахтер Леонид Сергиенко учился у итальянских оперных певцов - только они об этом не зналиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Только недавно шахтер из Макеевки – 69-летний Леонид Сергиенко – вернулся на родину с кубком победителя проекта «Голос. 60+». Через несколько дней после возвращения мужчина согласился на интервью с «Комсомолкой».

Леонид Федорович рассказал, что петь начал еще в школьные годы.

– Сколько себя помню, столько и пою. Первую песню я спел в пятом классе, тогда же космонавтика была в тренде – 61–й год пошел – полетели в космос. Тогда я пел: «Заправлены в планшеты. Космические карты. И штурман уточняет. В последний раз маршрут. Давайте–ка, ребята. Споем мы перед стартом. У нас еще в запасе. Четырнадцать минут». Попел некоторое время и забросил. Вспомнил о творчестве уже в зрелом возрасте.

Знаменитый с недавних пор пенсионер говорит, что вокалу в основном учился самостоятельно.

Вот допустим, у меня не получалось брать две высокие ноты. Все думал, как это делается? Стал учиться у итальянских оперных певцов! Только они об этом не знали. Я смотрел видеозаписи – композиции в исполнении итальянских певцов. Тогда понял для себя – они не поют, а разговаривают, и когда надо – рот раскрывают, а оттуда исходит нужная нота. Ходил за советами к профессору консерватории. Потом пошел к другому преподавателю – Павлу Васильевичу. У него занимались одни дети. Он говорит мне: «Ты чего пришел, тут видишь одни дети?» Я ответил: «Ну и что, может быть, и я чему–то научусь». Где–то год туда ходил. Началась война и этот преподаватель уехал в Киев. А теперь, после моей победы, кричит, мол, я его ученик, что он меня петь научил. Он может где–то поправил, где-то отшлифовал, но не научил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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