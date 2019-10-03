«Его называют «Донбасским Карузо!» Шахтер из Макеевки поборется за победу в проекте «Голос 60+. Второй сезон»

В конце сентября о пенсионере из Макеевки Леониде Сергиенко узнала вся Россия. 20 сентября в эфире «Первого канала» показали эпизод музыкального проекта «Голос 60+. Второй сезон».

Леонид Федорович исполнил песню «Душечка» - своим голосом он поразил всех членов жюри! Но повернулась только Пелагея.

Пелагея: Добро пожаловать в проект! Сколько вам лет? Как вас зовут?

Леонид Сергиенко: Мне 69 лет. Зовут меня – Леонид Сергиенко!

Пелагея: Либо мы слишком далеко сидим, либо вы преувеличиваете свой возраст.

Лев Лещенко: Документы поделал!

Валерия: Мурашки бежали.

Михаил Боярский: Какая ваша основная профессия?

Леонид Сергиенко: Я шахтер из Макеевки.

Пелагея: Вы где-то учились профессионально или самоучка?

Леонид Сергиенко: Я сам себя учил! 25 лет в шахте проработал - там и учился.

Пелагея: В шахте пели?

Леонид Сергиенко: А как же? Да.

Лев Лещенко: А вы шахтер или инженер?

Леонид Сергиенко: Я проходчик!

Валерия: Если бы у меня была шляпа, как у Михаила Сергеевича - я бы ее сняла перед вами.

Михаил Боярский: Если бы вы работали на поверхности, вы бы уже давно были в Большом театре!

Валерия: Сейчас мы этот бриллиант достали на поверхность!

Пелагея: Я очень рада, что вы в моей команде. А как вы ноты выучили?

Леонид Сергиенко: Я их вообще не знаю!

Лев Лещенко: Голос потрясающий. Честно говоря, я был абсолютно убежден, что он работает в каком-то ансамбле. Идеальная постановка голоса - и внизу, и вверху.

Таким образом, макеевчанин успешно прошел первый тур «Слепое прослушивание» и попал в команду певицы Пелагеи. Затем был один из самых сложных этапов на проекте – Второй тур. В конце эфира от 27 сентября объявили финалистов. И там прозвучало имя нашего земляка! Прямой эфир финала пройдет 4 октября на «Первом канале».

У макеевчанина уже собралась мощная группа поддержки в социальных сетях. Земляки все как один желают ему только победы.

- Это настоящий самородок, который однозначно должен победить! Донбасс богат не только на работящих и талантливых людей! Давайте поддержим нашего земляка! – пишет в социальной дончанин Антон Данилюк.

- Будем голосовать за Сергиенко! На родине его называют «Донбасским Карузо». Очень красивый голос. Хоть бы ему удалось победить на проекте, - поддерживает макеевчанка Ольга Петренко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/733565" frameborder="0"></iframe> Леонид Сергиенко - Душечка.! другой источник

В официальной группе проекта «Голос» провели предварительное голосование и спросили у пользователей – за кого из восьми участников они будут голосовать?

27 процентов голосов пользователи сети отдали за Михаила Рыжкова – тоже из команды Пелагеи. 24 процента – за Леонида Федоровича – по предварительному опросу это второе место. Остальные участники отстают от нашего земляка.

Пожелаем Леониду Сергиенко победы в проекте. Земляки будут смотреть эфир и голосовать за самородка!

Претенденты на победу в проекте

Команда Боярского - Елена Гурилёва и Владимир Лаптев

Команда Валерии - Людмила Пахомова и Владимир Грицык

Команда Лещенко - сёстры Богдановы и Юрий Шиврин

Команда Пелагеи - Михаил Рыжов и Леонид Сергиенко

Шесть лет назад в интервью местной газете «Вечерняя Макеевка» Леонид Сергиенко рассказал о своём увеличении.

- Сколько себя помню - я всегда хотел петь, заниматься этим делом серьезно. Хотя, признаюсь честно, я даже нот не знаю. Все время пока работал в шахте, думал о том, как реализовать себя в творчестве. Конечно, были незначительные выступления в ДК на праздники и юбилеи предприятия. Но это все было не то. Как вышел на пенсию, вот тогда и начал получать истинное удовольствие от любимого дела. Многие мои друзья удивляются, как можно проработать в шахте столько лет и так петь? Я и сам не знаю. Наверное, мне бог дал. Или сохранил меня для этого.