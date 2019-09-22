2019-09-22T16:53:52+03:00
Звезды

Шахтер Леонид Сергиенко из Макеевки прошел во второй тур проекта «Голос 60+»

Мужчина попал в команду к Пелагее [видео]
Екатерина Сорока
Поделиться:
Леонид прошел первый тур с песней «Душечка», наиболее известная в исполнении Сергея Лемешева. Фото: youtube.comЛеонид прошел первый тур с песней «Душечка», наиболее известная в исполнении Сергея Лемешева. Фото: youtube.com
Изменить размер текста:

20 сентября в эфире «Первого канала» показали эпизод музыкального проекта «Голос 60+. Второй сезон». Одним из участников выпуска стал шахтер из Макеевки Леонид Сергиенко, который исполнил песню «Душечка».

69-летний мужчина успешно прошел первый тур «Слепое прослушивание» и попал в команду певицы Пелагеи. Впереди непрофессионального певца без специального образования ждет нелегкий путь через сито музыкальных дуэлей с участниками проекта.

У макеевчанина уже собралась мощная группа поддержки в социальных сетях. Земляки все как один желают ему только победы.

— Самый лучший исполнитель этого выпуска. Почему кроме Пелагеи никто не повернулся? Браво, желаю победы, буду болеть за вас! — пишет в комментариях под видео в YouTube пользователь Сергей Донецкий.

— Голосище просто потрясающий. Очень понравился выбор песни, она подходит под голос. Леонид, после шоу сразу в оперный театр в труппу. Голос действительно поставлен прекрасно, все ноты вытягиваете, мощь такая. Редкий голос-самородок, — подтянулась фан-база в лице Инны Вивюры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВСУ обстреляли многоэтажку в Горловке
«У них вечный медовый месяц!» Любовная парочка лемуров умилила соцсети нежностями и поцелуями
ВСУ разместили бронетехнику у жилых домов в Донбассе
В Украине предложили лишить жителей республик Донбасса гражданства
На автопробеге в Луганске водители выстроили из машин компас, указывающий в сторону Москвы
ВСУ обстреляли Фрунзе, Калиново и Логвиново в ЛНР
Погода на день в Луганске: 22 сентября на почве заморозки, временами дождь, до +15
Погода в Донецке на день: 22 сентября во второй половине дня ожидается небольшой дождь, до +16
Крестный ход с иконой Богородицы Донецкой прошел в Питере
На переходе в станице Луганской умер мужчина
Киевские боевики обстреляли Ленинское из минометов
Первый и самый крупный единый расчетный центр ДНР переехал
Жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами могут получить шенгенскую визу
В парке кованых фигур появилась первая подвижная скульптура
Украинские снайперы обнаружены на участке разведения сил у Петровского
Строители ЛНР начали возводить обходную переправу у станицы Луганской
За минувшие сути армия Киева обстреляла тринадцать мирных поселков ДНР
Украина обстреляла Красный Яр и Калиново
Погода на день в Луганске: 21 сентября в ЛНР ожидается дождь, до +15
Погода на день в Донецке: во второй половине дня возможен дождь, температура до +14
Никонорова: Уступок по «формуле Штайнмайера» ДНР делать не намерена
В Горловке запустили рейсовые автобусы для желающих получить паспорт РФ
Вторая премьера сезона в драмтеатре Донецка: "Человек, который платит"