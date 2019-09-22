Шахтер Леонид Сергиенко из Макеевки прошел во второй тур проекта «Голос 60+»
20 сентября в эфире «Первого канала» показали эпизод музыкального проекта «Голос 60+. Второй сезон». Одним из участников выпуска стал шахтер из Макеевки Леонид Сергиенко, который исполнил песню «Душечка».
69-летний мужчина успешно прошел первый тур «Слепое прослушивание» и попал в команду певицы Пелагеи. Впереди непрофессионального певца без специального образования ждет нелегкий путь через сито музыкальных дуэлей с участниками проекта.
У макеевчанина уже собралась мощная группа поддержки в социальных сетях. Земляки все как один желают ему только победы.
— Самый лучший исполнитель этого выпуска. Почему кроме Пелагеи никто не повернулся? Браво, желаю победы, буду болеть за вас! — пишет в комментариях под видео в YouTube пользователь Сергей Донецкий.
— Голосище просто потрясающий. Очень понравился выбор песни, она подходит под голос. Леонид, после шоу сразу в оперный театр в труппу. Голос действительно поставлен прекрасно, все ноты вытягиваете, мощь такая. Редкий голос-самородок, — подтянулась фан-база в лице Инны Вивюры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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