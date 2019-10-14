Глава ДНР Денис Пушилин поздравил шахтера из Макеевки Леонида Сергиенко с победой в проекте «Голос 60+» и вручил ему подарок

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-14T14:50:10+03:00

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Сегодня в рабочем кабинете Глава Донецкой Народной Республики принимал победителя проекта «Голос 60+» на Первом канале – шахтера из Макеевки Леонида Сергиенко. Денис Пушилин поздравил своего земляка с достижением на российской сцене.

- Ваша победа вызывает гордость. Вы сейчас представляете Донбасс, Макеевку, для меня это особый город. Окажем вам посильную поддержку, – сказал Денис Владимирович.

Также Глава Республики отметил, что достижения Леонида Федоровича вызывают огромное уважение и восхищение среди земляков.

Денис Владимирович отметил, что достижения Леонида Федоровича вызывают огромное уважение и восхищение среди земляков. Фото: denis-pushilin.ru

На вопрос Дениса Пушилина о планах на будущее, макеевчанин ответил, что единственное, чего он хочет, это петь и приносить людям радость. Он также поблагодарил свою наставницу Пелагею за оказанную помощь и доверие.

- Именно благодаря ее поддержке у меня все получилось, – рассказал Леонид Сергиенко.

Также Глава Республики вручил Леониду Сергиенко подарок.

В ближайшее время на нашем сайте появится интервью с победителем проекта «Голос 60+» Леонидом Сергиенко.

Денис Владимирович отметил, что достижения Леонида Федоровича вызывают огромное уважение и восхищение среди земляков. Фото: denis-pushilin.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU