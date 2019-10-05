Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

Пенсионер из Макеевки - Леонид Сергиенко - стал победителем проекта «Голос 60+» на «Первом канале». Зрители отдали за него больше 70 процентов голосов. Второе место занял Юрий Шифрин.

В финале проекта Леонид Федорович исполнил две композиции - известную шахтерскую песню «Спят курганы темные» и «Живет моя отрада».

Жители Донбасса и разных уголков России поддерживали шахтера как могли.

- Нет - не спел, а жизнь свою пересказал! – пишет пользователь Алексей Харьков.

- Поёт сердцем! Спасибо за исполнение! – присоединяется Алина Иванова.

- Какой мощный голос! Я вся в мурашках! – говорит Марина Феофанова.

«Тинькофф Банк» подарил победителю 1 000 000 рулей. Но главное, что досталось пенсионеру, это слава, которую он заслужил.

Леонид Сергиенко. Спят курганы темные . Голос 60+. Второй сезон. Финал. Фрагмент выпуска от 04.10.2019.Леонид исполняет песню Марка Бернеса Спят курганы темные . Поэт Борис Ласкин и композитор Никита Богословский написали песню в 1939 году для фильма Большая жизнь . В картине ее исполняет герой Лаврентия Масохи. В 1940 году Бернес, исполнявший в фильме роль инженера Петухова, выпустил пластинку с записью песни.

В интервью местной макеевской газете «Вечерняя Макеевка» еще шесть лет назад Леонид Сергиенко рассказал, что все время пока работал в шахте, думал о том, как реализовать себя в творчестве.

- Как вышел на пенсию, вот тогда и начал получать истинное удовольствие от любимого дела. Многие мои друзья удивляются, как можно проработать в шахте столько лет и так петь? Я и сам не знаю. Наверное, мне бог дал. Или сохранил меня для этого, - говорил тогда Сергиенко.

Кстати, на родине Леонида Федоровича называют Донбасским Карузо.

«Комсомолка» обещает связаться с победителем проекта после его возвращения домой и рассказать своим читателям о том, как шахтеру из Макеевки удалось победить в шоу.

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Песня победителя. Леонид Сергиенко. Живет моя отрада . Голос 60+. Второй сезон. Финал. Фрагмент выпуска от 04.10.2019.Леонид исполняет песню Живет моя отрада . В основу песни положено обработанное стихотворение Сергея Рыскина Удалец 1882 года. На музыку его положил Михаил Шишкин, а текст переработал Сергей Клычков.

Леонид Сергиенко: «Наверное, мне бог дал. Или сохранил меня для этого»

Шесть лет назад в интервью макеевской газете Леонид Сергиенко рассказал о своём увеличении. Шахтер-исполнитель поведал о том, что все время пока работал в шахте, думал о том, как реализовать себя в творчестве (подробнее)