2019-10-14T17:09:06+03:00
Общество

Пенсионер из Макеевки рассказал – куда потратит выигранный в «Голосе» миллион рублей

Леонид Сергиенко пока что получил только сертификат на кругленькую сумму
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Леонид Сергиенко пока что получил только сертификат на кругленькую суммуЛеонид Сергиенко пока что получил только сертификат на кругленькую суммуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Победитель проекта «Голос. 60+» - шахтер из Макеевки Леонид Сергиенко – в интервью «Комсомолке» ответил на вопрос о том, куда потратит выигранный в проекте миллион рублей.

– Самих денег мне еще не дали – пока только сертификат. Поэтому пока и говорить не о чем. Ну а если серьезно – даже не знаю. В первую очередь на исполнение нашей с любимой мечты – поехать куда–то и хорошенько отдохнуть в далекой теплой стране. Думаю, мы это с ней заслужили. Ну и, конечно же, на творчество.

Также Леонид Федорович рассказал о своих ощущениях во время участия в проекте.

– Это было очень волнительно. Особенно на «слепых прослушиваниях» и в финале. Когда впервые предстал перед спинами жюри – думал, что все, что никто не повернется. До конца песни уже две ноты оставалось и «бац!» Пелагея поворачивается. Когда они узнали, что я шахтер – просто обалдели. Потом по телевизору смотрел, что и Валерия «повернуться» хотела, но не стала. Лещенко с Боярским не захотели меня брать, потому что подумали, что я профессиональный исполнитель из оперы или консерватории. Когда мы стояли и ждали объявления победителя в финале – было очень волнительно. А когда объявили – как камень с плеч упал. Мне до сих пор не верится. Со всей России люди меня поддерживали. Голосовать ведь только россияне могли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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