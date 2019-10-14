Шахтер из Макеевки Леонид Сергиенко – в интервью «Комсомолке»: На «Голос» меня уговорила пойти девушка из местного оркестра
Победитель проекта «Голос. 60+» на Первом канале Леонид Сергиенко из Макеевки только недавно вернулся домой из Москвы. Мужчина еще не успел отойти от пройденного на проекте – положительные эмоции берут верх.
Леонид Федорович рассказал «Комсомолке» о том, как попал на проект.
– Пойти на шоу меня уговорила девочка из нашего местного оркестра «Шахтерские зори». Алена Ганзель сама отправила заявку с записями песен в моем исполнении. Через две недели ей пришло сообщение – меня пригласили в Москву на прослушивание, – рассказывает Леонид Сергиенко. – Приехал в Останкино. Там было много людей. Из всех отобрали 56 человек для слепых прослушиваний на телевидении. Мне сказали, чтобы я ехал домой и ждал звонка. Через неделю позвонили, пригласили на репетицию, стал готовиться к слепым прослушиваниям, а потом все и закрутилось.
Также Сергиенко благодарит за победу в проекте и свою наставницу – певицу Пелагею.
– Это человек глубокой души. Она до того тонко и проникновенно чувствует человека. От нее идет энергия. Благодаря ей я стал победителем. Еще я благодарен своей жене – она очень помогала. И на звонки отвечала, и писала, и поддерживала. Была проделана большая работа.
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