Шахтер из Макеевки Леонид Сергиенко: За победу в «Голосе» я благодарен трем прекрасным женщинам

Шахтер Леонид Сергиенко поет с самого детства, но больше времени вокалу стал уделять лишь после выхода на пенсию. Так бы его жизнь двигалась и дальше, пел бы в самодеятельности и занимался огородом, если бы его не убедили принять участие в телешоу «Голос. 60+» на российском Первом канале. Своим талантом пенсионер покорил тысячи зрителей и стал победителем проекта.

Пойти на шоу – уговорили

После того как Леонид Федорович вернулся с кубком домой, решаем наведаться к нему в гости. Живет Сергиенко в частном секторе на окраине Макеевки.

По телефону уточняем у Леонида Федоровича, как к нему лучше всего добираться. Он предлагает встретить нас в центре «Холодной балки» на своей машине. На въезде в поселок, у обочины, замечаем голубенький «хюндайчик». За рулем – наш герой. Улочками, порой с труднопроходимыми дорогами, которые на первый взгляд под силу лишь внедорожникам, пенсионер доставляет нас к своему дому, ворота которого выходят на практически бескрайние степи.

– Вот здесь я и живу, – разводит руками пенсионер, словно пытаясь объять необъятные просторы. – Зато здесь тихо, спокойно и воздух чистый.

Во дворе нас радушно встречают несколько кошек и собака, которые гостеприимно трутся о наши ноги. Проходим в дом. Здесь, в зале, на почетных местах стоят сертификаты на один миллион рублей и на запись сингла от иностранной компании. На тумбочке разложены бейджи участника и самая главная награда – кубок победителя проекта в виде руки с микрофоном.

Леонид Сергиенко принял нас у себя домаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Пойти на шоу меня уговорила девочка из нашего местного оркестра «Шахтерские зори». Алена Ганзель сама отправила заявку с записями песен в моем исполнении. Через две недели ей пришло сообщение – меня пригласили в Москву на прослушивание, – рассказывает Леонид Сергиенко. – Приехал в Останкино. Там было много людей. Из всех отобрали 56 человек для слепых прослушиваний на телевидении. Мне сказали, чтобы я ехал домой и ждал звонка. Через неделю позвонили, пригласили на репетицию, стал готовиться к слепым прослушиваниям, а потом все и закрутилось.

Мечтает об отдыхе в далекой теплой стране

Когда Леонид Федорович приехал на первые съемки, было неизвестно, кто будет тренерами. И только когда выступили первые участники, стало понятно, что в жюри сидят Михаил Боярский, Валерия, Лещенко и Пелагея.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/737961" frameborder="0"></iframe> Интервью с победителем проекта «Голос 60+» Леонидом Сергиенко из Донбасса.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Я как узнал, что в одном из кресел – Пелагея, сразу же захотел попасть к ней в команду. Она мне ближе, – говорит макеевчанин. – Она более современная. И творчество мне ее очень нравится.

– Помните тот момент, когда Пелагея нажала кнопку?

– Это было очень волнительно. Вышел, пою, а никто не поворачивается... Представляете? Думаю, ну ничего себе! До конца песни уже две ноты оставалось - и «бац!» Пелагея поворачивается. Когда они узнали, что я шахтер, – просто обалдели. Потом по телевизору смотрел, что и Валерия «повернуться» хотела, но раздумала. Лещенко с Боярским не захотели меня брать, потому что подумали, что я профессиональный исполнитель - из оперы или консерватории.

– Что испытывали во время финала?

– В день финала прибыли мы на съемочную площадку в половине двенадцатого дня. Эфир начался в половину десятого вечера. И все это время до начала шли прослушивания и репетиции. Чтобы все было отточено – кто откуда и как выходит, кто куда заходит, как садится и так далее. Я уже вымотался, думал, что на выступление сил не хватит. Пошел прямой эфир. Сидим с конкурсантом Михаилом Рыжовым – он, кстати, заслуженный деятель. Говорю ему: ну что, Михал Михалыч? Он: будем бороться, будем! Ему 81 год, а он так молодо выглядит. Первым петь пошел я – «Спят курганы темные». Эта песня попала туда, куда нужно. Прошел дальше. Зашел за кулисы – нужно быстро переодеваться, гримироваться, готовиться и через 20 минут снова выходить петь.

Песня победителя. Леонид Сергиенко. Живет моя отрада . Голос 60+. Второй сезон. Финал. Фрагмент выпуска от 04.10.2019.Леонид исполняет песню Живет моя отрада . В основу песни положено обработанное стихотворение Сергея Рыскина Удалец 1882 года. На музыку его положил Михаил Шишкин, а текст переработал Сергей Клычков.

– Какие отношения у вас сложились с Пелагеей?

– Это человек глубокой души. Она так тонко и проникновенно чувствует человека! От нее идет энергия. Благодаря ей я стал победителем. Еще я благодарен своей жене – она очень помогала. И по телефону со мной разговаривала, и писала, и поддерживала. Была проделана большая работа. Ну и конечно же - Алене Ганзель, с которой все и началось.

– Когда был наиболее волнительный момент?

– Когда стояли и ждали, кто же станет победителем. А когда объявили – как камень с плеч упал. Мне до сих пор не верится. Со всей России люди меня поддерживали. Голосовать ведь только россияне могли.

– Думали уже, на что потратите миллион?

– Самих денег мне еще не дали – пока только сертификат. Поэтому пока и говорить не о чем. Ну а если серьезно – даже не знаю. В первую очередь на исполнение нашей с любимой женой мечты – поехать куда-то хорошенько отдохнуть в далекой теплой стране. Думаю, мы это с ней заслужили.

Учился у итальянских оперных певцов

– Расскажите о вашей жизни до проекта.

– Сколько себя помню, столько и пою. Первую песню спел в 5-м классе. Тогда же космонавтика была в тренде, 61-й год пошел – полетели в космос. Тогда я пел: «Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споем мы перед стартом. У нас еще в запасе четырнадцать минут». Попел некоторое время и забросил. Вспомнил о творчестве уже в шахте – в 1969 году. Пел в ансамбле народных инструментов. Прошло время – и снова пение забросил. И снова запел уже в конце 90-х. Меня в хор пригласили, но я отказался, говорю - меня уже два раза выгоняли, потому что громче всех пою и из-за этого сбиваю всех.

Леонид Сергиенко во время выступления в проекте. Фото: Первый канал

– В забое под землей тоже пели?

– Ну как пел – сидишь, лопатой породу кидаешь и напеваешь негромко. Оно и весело, и забываешься немного.

– Где вы учились вокалу?

– В основном учился сам. Вот, допустим, у меня не получалось брать две высокие ноты. Все думал, как это делается? Пробую, а голос сразу хрипнет. А потом посмотрел по видео пение итальянских певцов и понял – они не поют, а разговаривают, и когда надо – рот открывают, а оттуда исходит нужная нота. Ходил за советами к профессору консерватории. Потом пошел к другому преподавателю – Павлу Васильевичу. У него занимались одни дети. Он говорит мне: «Ну что ты пришел? Видишь, у меня одни дети». Я ответил: «Ну и что, может быть, и я чему-то научусь». Где-то год туда ходил. Началась война, и этот преподаватель уехал в Киев. А теперь, после моей победы, кричит: мол, я его ученик, что он меня петь научил. Пиарится на этом и зовет к себе учеников. Я ему позвонил и говорю: «Если вы меня научили петь, так почему же вы себя не научили?» Он мне ничего толком не смог ответить. Он, возможно, где-то поправил, где-то отшлифовал, но не научил.

Донбасский Карузо и макеевский Шаляпин

– Почему вас прозвали донбасским Карузо?

– Меня еще и макеевским Шаляпиным называют. На шахте как ведь бывает, у кого-то отпуск – идем пить пиво. И меня постоянно просили спеть. Еще тогда меня Шаляпиным прозвали. Так и пошло. А Карузо – это когда в Киеве был. Еще до войны выступал там – бесплатно.

– По возвращении домой уже принимали поздравления?

– Мэр Макеевки и директор «Макеевугля» благодарности вручили – вот это по-человечески. Спасибо им. А так – друзья и соседи поздравляют.

– Вы ведь поступаете в музыкальную академию?

– Три вступительных экзамена сдал. Осталось сольфеджио. Его надо с пяти лет учить, чтобы хорошо в этом разбираться. Честно говоря, я вообще ничего в этом не понял. Мне сказали, чтобы я приходил на пересдачу осенью, дали книжку специальную. Но осенью я попал на «Голос». Времени на сольфеджио не было совсем. Наверное, пока что поступление приостановлю.

После интервью Леонид Федорович соглашается исполнить несколько композиций. Он проводит нас в небольшую комнатку. У окна стоит компьютер. На подоконнике и столе – две небольшие колонки. Здесь пенсионер репетирует и отдыхает душой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/737961" frameborder="0"></iframe> Интервью с победителем проекта «Голос 60+» Леонидом Сергиенко из Донбасса.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Голос шахтера звучит чисто и настолько проникновенно, что нас пробирает озноб. Здесь и микрофон не нужен. Кажется, что если открыть окна, то голос Сергиенко будет слышен на весь поселок. Леонид Федорович поет на русском, украинском и итальянском языках. Одни - тенором, другие – баритоном. А некоторые и басом. Настолько разнообразен репертуар артиста. Теперь мы понимаем, почему его сравнивают с великим Шаляпиным и знаменитым Карузо.

Глава Республики Денис Пушилин поздравил с победой

Уже после нашего интервью - в минувший понедельник - в рабочем кабинете Глава Донецкой Народной Республики поздравил своего земляка Леонида Сергиенко.

- Ваша победа вызывает гордость. Вы сейчас представляете Донбасс, Макеевку, для меня это особый город. Окажем вам посильную поддержку, – сказал Денис Владимирович.

Также Глава Республики отметил, что достижения Леонида Федоровича вызывают огромное уважение и восхищение среди земляков.

Глава Республики поздравил Леонида Федоровича с победой в проекте. Фото: Администрация Главы Республики

На вопрос Дениса Пушилина о планах на будущее макеевчанин ответил, что единственное, чего он хочет, это петь и приносить людям радость. Он также поблагодарил свою наставницу – российскую певицу Пелагею за оказанную помощь и доверие.

- Именно благодаря ее поддержке у меня все получилось, – отметил Леонид Сергиенко.

Денис Владимирович вручил Леониду Сергиенко подарок – домашний кинотеатр.

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