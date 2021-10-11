Министр образования и науки Михаил Кушаков - в большом интервью «Комсомолке»: «Мы не исключаем вариант дистанционного обучения в школах после каникул»

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В конце сентября школьников Донецкой Народной Республики отправили на трехнедельные каникулы, которые должны продлиться до 17 октября. Такое решение было принято в связи с повышением уровня угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Дети войны - это особые дети

Будут ли продлевать каникулы для школьников или уже 18 октября они сядут за парты? Как проходит обучение по российским программам и едут ли на обучение в Республику жители подконтрольных Украине территорий? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью «Комсомолке» ответил министр образования и науки Донецкой Народной Республики Михаил Кушаков.

- Как стартовал этот учебный год, что принципиально нового будет в учебных программах?

- Учебный год стартовал в очном порядке. Мы продолжили процесс внедрения российских образовательных стандартов и программ, по которым работаем второй год. Сейчас в этот процесс погружаемся еще больше.

Мы повысили квалификацию наших педагогов - это одна из важнейших задач, которая стоит перед нами. Для этого используем возможности института развития последипломного образования. С помощью России сто процентов сотрудников этого института уже повысили квалификацию. Некоторые даже дважды.

Российские программы для нас представляют большой интерес. Мы продолжаем свою интеграцию в научно-образовательное пространство России. Для нас есть много нового в преподавании русского языка и русской литературы, ведь в период Украины эти предметы почти не изучались. Произведения русских классиков зачастую читали в переводе на украинский язык. История России до войны преподносилась здесь под другим углом. Происходила героизация Бандеры, Шухевича в противовес истинным защитникам. Мы вернулись к своим историческим традициям и героям, с помощью которых шло становление российской государственности.

- В первые классы в этом году пошли дети, которые не видели мира без войны. Как это сказывается на учебном процессе? Здесь нужны особые навыки учителей, классных руководителей, школьных психологов?

- Война длится уже восьмой год - она наложила существенный отпечаток на психику детей. Боевые действия имеют перманентный характер. Сегодня в зоне обстрелов у нас живут и учатся больше 70 тысяч учеников. Это огромное количество детей, которые находятся в зоне поражения. Бывают случаи, когда от обстрелов с украинской стороны погибают наши дети. Буквально недавно был обстрел Ясиноватского интерната. Благодаря чистой случайности и тому, как быстро наши учителя и воспитанники перебрались в укрытие, никто не пострадал. Хотя там были попадания в само здание. Сейчас идут ремонтно-восстановительные работы интерната.

Горловка, школьники возвращаются домой, мимо разрушенной после утреннего обстрела хозпостройки Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Дети войны - это особые дети. Я припоминаю, когда были события в Дебальцево, детвору вытаскивали из подвалов, а те не хотели выходить. То, что происходило вокруг, их невероятно напугало. Это серьезное воздействие на психику. Дети нуждались в срочной психологической поддержке. Наши психологи проявили себя с самой лучшей стороны и сделали все возможное, чтобы ребята снова смеялись, радовались жизни и хорошо учились. Сегодня в нашей Республике работают больше тысячиста школьных психологов.С детьми также работают учителя, воспитатели. Мы понимаем, что эту работу нужно проводить регулярно. Также нужно объяснять детям, как вести себя при обстрелах, чтобы не пострадать. Мы вынуждены говорить об этом с ними, чтобы исключить случаи паники и обеспечить их готовность к экстремальным ситуациям, которые может устроить украинская сторона.

Коронавирус молодеет

- Детей отправили на длительные каникулы с 27 сентября по 17 октября. Как принималось это решение?

- Решение принималось на заседании штаба по борьбе с пандемией. Там принимаются решения по вопросам, связанным с коронавирусом. Мы работаем в тесном контакте с министерством здравоохранения. Оцениваем происходящую обстановку, еженедельно у нас идут доклады из всех учебных учреждений по состоянию здоровья педагогов и обучающихся. Когда видим, что ситуация достигает критических отметок, чтобы не дать развиться пандемии, штаб принимает решение вывести ребят на дистанционное обучение либо на каникулы.

- Были школы, в которых произошли вспышки коронавируса?

- Были вспышки. К тому же, ситуация оценивается в целом по Республике, не только по школам. В прошлом году больше болели педагоги. В этом году есть случаи, когда болеют ученики и студенты. Ковид молодеет. Это также является важным фактором в принятии решений.

- Какие варианты продолжения учебного года после каникул?

- Самый желательный вариант - это обучение в очном режиме. В прошлом году была схожая ситуация. Тогда ввели дистанционное обучение, после которого дети вышли в школы и фактически до конца учебного года обучались очно. Как будет в этом году, неизвестно. Мы будем исходить из рекомендаций министерства здравоохранения и решения штаба. Главное - обеспечить здоровье и безопасность наших детей и педагогов.

После длительных каникул дети могут выйти в школы Фото: Олег ЗОЛОТО

- Многие обсуждают дистанционку.

- Мы не исключаем вариант дистанционного обучения в школах после каникул. Если ситуация не позволит выйти на очное обучение, то придется принять такое решение и учиться удаленно. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в нашей Республике. В конце недели будет приниматься решение.

Детские сады работают штатно

- Власти уже говорили, что работа детских садов остается в прежнем режиме. Так было и раньше, когда школьников переводили на дистанционное обучение. Как при этом контролируется вопрос безопасности здоровья детей? Ведь бывают случаи, когда родители отправляют в сад заболевшего ребенка, затем начинается распространение инфекции.

- В этом вопросе мы исходим из тех рекомендаций, которые нам дает министерство здравоохранения. Когда детей приводят в детсад, проводится визуальный осмотр на выявление симптомов заболеваний, проверяется температура, ведется опрос родителей. Если такие признаки выявляются, принимается решение. Родителям рекомендуют сводить ребенка на осмотр к врачу. На территорию дошкольных учреждений мы не допускаем и сотрудников с признаками заболевания. По приходу на работу происходит измерение температуры.

Детские сады работают штатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы понимаем, что если школьников и студентов как-то можно подержать на каникулах или дистанционном обучении, то здесь ситуация другая. Если мы наших маленьких детей не сможем принимать в дошкольных учреждениях, то это, прежде всего, ударит по их родителям. Здесь мы должны относиться с пониманием и делать все, чтобы не дать попасть на территорию учреждения людям, которые могут быть носителями вируса. Есть соответствующие приказы и рекомендации, которые направлены на недопущение распространения инфекции.

- Мы часто слышим об изменении программ, новшествах в школах и вузах, но мало знаем о дошкольном образовании. Были ли изменения в этой сфере на протяжении последних лет, как организована их работа?

- Есть программы, по которым работают воспитатели дошкольных учреждений. Детей готовят к поступлению в школу. Обращается внимание на речь, изучаются буквы, цифры. Также прививаются азы культуры: музыки, танца, прикладного искусства. Идет всестороннее развитие ребенка и его социализация. В наших дошкольных учреждениях изучают даже иностранные языки.

- Сколько детей ходят в детские сады? Какие из них находятся в прифронтовой зоне?

- Около восьмидесяти тысяч детей посещают дошкольные учреждения. Заполняемость больше 95 процентов. Есть сады, которые близко к линии фронта. В прифронтовой зоне примерно половина детских садов. С детьми также работают психологи.

Обучаться приезжают русскоязычные жители Украины

В феврале этого года на форуме «Русский Донбасс» Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник приняли решение расширить Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса и распространить ее действие на русских и русскоязычных граждан всей Украины.

- Это намерение продиктовано, в первую очередь, осознанием всей сложности обстановки, в которой оказались русскоязычные жители Украины. Учителя лишаются работы, дети боятся общаться на родном языке. Дискриминация нарастает по всем сферам жизни, не исключая и бытовой уровень. Усиливаются гонения тех, кто продолжает отстаивать свое право говорить на русском языке, рассматриваются законопроекты по ущемлению их прав. Мы не имеем морального права не протянуть руку помощи, - заявил тогда Денис Пушилин.

Обучаться в вузах Республики приезжают русскоязычные жители Украины Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В рамках этой программы предусмотрены также поддержка ветеранов, бесплатная медицинская и правовая помощь, а также предоставление условий для получения среднего и высшего профессионального образования в учреждениях Республики. О последнем направлении мы спросили министра образования и науки Михаила Кушакова.

- Люди с подконтрольных Украине территорий приезжают в Республику для обучения в наших вузах или из-за коронавируса это временно невозможно?

- Программа по объединению народа Донбасса носит постоянный характер. Часть территории нашей Донецкой Народной Республики находится под контролем вооруженных сил Украины. Фактически там располагаются оккупационные войска. Там живут наши граждане, которые принимали участие в референдуме и выступили против государственного переворота, произошедшего на Украине. Для того, чтобы дать возможность нашим людям, которые там находятся, обучаться у нас на русском языке, была запущена эта программа. На это наше государство выделяет средства, бесплатные места в вузах Республики.

Таким людям дается стипендия, места в общежитии. Из-за пандемии проехать на нашу территорию сложно, но такие случаи есть. Также у нас есть студенты, которые приехали из внутренних областей Украины. Это русскоязычные люди, которые не приемлют те правила учебы, которые сейчас внедрены на той территории. К тому же, недавно в Украине приняли закон о коренных народах - в один момент русских объявили некоренными жителями. Фактически это геноцид на законодательным уровне.

Как только на той стороне узнают, что эти дети учатся у нас, то, следуя западным инструкциям, на них пытаются выйти сотрудники спецслужб и методом угроз, давления на семью заставить вернуться. Такие случаи не единичны.

Читайте также

Высоцкий восхитился Донецком и нарисовал себя в гостевой книге: О чем еще можно узнать в новом музее филармонии?

Многие знаменитости союзного масштаба временно или постоянно работали в шахтерском крае (подробнее)