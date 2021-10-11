В ДНР больше 70 тысяч школьников живут и учатся в зоне обстрелов

Горловка. Школьники возвращаются домой, мимо разрушенной после утреннего обстрела хозпостройки (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В этом году в первые классы в Республике пошли дети, которые не видели мира без войны. Боевые действия, которые продолжаются уже восьмой год, наложили существенный отпечаток на психику детей.

- Сегодня в зоне обстрелов у нас живут и учатся больше 70 тысяч учеников. Это огромное количество детей, которые находятся в зоне поражения. Есть случаи, когда от украинских обстрелов с украинской стороны погибают наши дети, - говорит Михаил Николаевич. - Буквально недавно был обстрел Ясиноватского интерната. Благодаря чистой случайности и тому, как быстро наши учителя и дети перешли в укрытие, никто не пострадал. Хотя там были попадания в само здание.

Министр также отмечает, что сегодня в Республике работают больше тысячи ста школьных психологов. Которые регулярно проводят работу с детьми.

- Я припоминаю, когда были события в Дебальцево, детей вытаскивали из подвалов, а они не хотели выходить. То, что происходило вокруг, их невероятно напугало. Это серьёзное воздействие на психику. Дети нуждались в срочной психологической поддержке. Наши психологи проявили себя с самой лучшей стороны и сделали все возможное, чтобы дети снова смеялись, радовались жизни и хорошо учились.

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