Обучаться в вузах Республики приезжают русскоязычные жители Украины

Из-за пандемии проехать на нашу территорию сложно, но такие случаи есть Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В феврале этого года на форуме «Русский Донбасс» Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник приняли решение расширить Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса и распространить ее действие на русских и русскоязычных граждан всей Украины.

- Это намерение продиктовано, в первую очередь, осознанием всей сложности обстановки, в которой оказались русскоязычные жители Украины. Учителя лишаются работы, дети боятся общаться на родном языке. Дискриминация нарастает по всем сферам жизни, не исключая и бытовой уровень. Усиливаются гонения тех, кто продолжает отстаивать свое право говорить на русском языке, рассматриваются законопроекты по ущемлению их прав. Мы не имеем морального права не протянуть руку помощи, - заявил тогда Денис Пушилин.

В рамках этой программы предусмотрены также поддержка ветеранов, бесплатная медицинская и правовая помощь, а также предоставление условий для получения среднего и высшего профессионального образования в учреждениях Республики. О последнем направлении мы спросили министра образования и науки Михаила Кушакова.

- Люди с подконтрольных Украине территорий приезжают в Республику для обучения в наших вузах или из-за коронавируса это временно невозможно?

- Программа по объединению народа Донбасса носит постоянный характер. Часть территории нашей Донецкой Народной Республики находится под контролем вооруженных сил Украины. Фактически там располагаются оккупационные войска. Там живут наши граждане, которые принимали участие в референдуме и выступили против государственного переворота, произошедшего на Украине. Для того, чтобы дать возможность нашим людям, которые там находятся, обучаться у нас на русском языке, была запущена эта программа. На это наше государство выделяет средства, бесплатные места в вузах Республики.

Таким людям дается стипендия, места в общежитии. Из-за пандемии проехать на нашу территорию сложно, но такие случаи есть. Также у нас есть студенты, которые приехали из внутренних областей Украины. Это русскоязычные люди, которые не приемлют те правила учебы, которые сейчас внедрены на той территории. К тому же, недавно в Украине приняли закон о коренных народах - в один момент русских объявили некоренными жителями. Фактически это геноцид на законодательным уровне.

Как только на той стороне узнают, что эти дети учатся у нас, то, следуя западным инструкциям, на них пытаются выйти сотрудники спецслужб и методом угроз, давления на семью заставить вернуться. Такие случаи не единичны.

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