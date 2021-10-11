Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков: «В прошлом году больше болели педагоги. В этом году мы видим, что ковид молодеет»

Михаил Кушаков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

27 сентября школьников Донецкой Народной Республики отправили на трехнедельные каникулы, которые должны продлиться до 17 октября. Такое решение было принято в связи с повышением уровня угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

- Решение принималось на заседании Штаба по борьбе с пандемией. Когда мы видим, что ситуация достигает критических отметок, чтобы не дать развиться пандемии, на штабе принимается решение вывести ребят на дистанционное обучение либо на каникулы, - заявил «Комсомолке» министр образования и науки Михаил Кушаков. - В прошлом году больше болели педагоги. В этом году есть случаи, когда болеют ученики и студенты. Ковид молодеет. Это также является важным фактором в принятии решений.

Руководитель образовательного ведомства Республики отметил, что сядут школьники за парты после каникул или обучение будет дистанционным пока сказать не может, так как решение еще не принято.

- Мы будем исходить из рекомендаций министерства здравоохранения и решения штаба. Главное – обеспечить здоровье и безопасность наших детей и педагогов. Мы не исключаем вариант дистанционного обучение в школах после каникул. Все будет завесить от эпидемиологической обстановки в нашей Республике. В конце недели будет приниматься решение, - заявил Михаил Николаевич.

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