В ДНР не планируют отправлять дошкольников на внеплановые каникулы

Около восьмидесяти тысяч детей посещают дошкольные учреждения в ДНР. Заполняемость больше 95 процентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти уже говорили, что работа детских садов в Донецкой Народной Республике остается в прежнем режиме. Так было и раньше, когда школьников переводили на дистанционное обучение.

- Как при этом контролируется вопрос безопасности здоровья детей? Ведь бывают случаи, когда родители отправляют в сад заболевшего ребенка, затем начинается распространение инфекции, - поинтересовалась «Комсомолка» у министра образования и науки ДНР Михаила Кушакова.

- В этом вопросе мы исходим из тех рекомендаций, которые нам дает министерство здравоохранения. Когда детей приводят в детсад, проводится визуальный осмотр на выявление симптомов заболеваний, проверяется температура, ведется опрос родителей. Если такие признаки выявляются, принимается решение. Родителям рекомендуют сводить ребенка на осмотр к врачу. На территорию дошкольных учреждений мы не допускаем и сотрудников с признаками заболевания. По приходу на работу происходит измерение температуры.

Мы понимаем, что если школьников и студентов как-то можно подержать на каникулах или дистанционном обучении, то здесь ситуация другая. Если мы наших маленьких детей не сможем принимать в дошкольных учреждениях, то это, прежде всего, ударит по их родителям. Здесь мы должны относиться с пониманием и делать все, чтобы не дать попасть на территорию учреждения людям, которые могут быть носителями вируса. Есть соответствующие приказы и рекомендации, которые направлены на недопущение распространения инфекции.

- Мы часто слышим об изменении программ, новшествах в школах и вузах, но мало знаем о дошкольном образовании. Были ли изменения в этой сфере на протяжении последних лет, как организована их работа?

- Есть программы, по которым работают воспитатели дошкольных учреждений. Детей готовят к поступлению в школу. Обращается внимание на речь, изучаются буквы, цифры. Также прививаются азы культуры: музыки, танца, прикладного искусства. Идет всестороннее развитие ребенка и его социализация. В наших дошкольных учреждениях изучают даже иностранные языки.

- Сколько детей ходят в детские сады? Какие из них находятся в прифронтовой зоне?

- Около восьмидесяти тысяч детей посещают дошкольные учреждения. Заполняемость больше 95 процентов. Есть сады, которые близко к линии фронта. В прифронтовой зоне примерно половина детских садов. С детьми также работают психологи.

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