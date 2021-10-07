Высоцкий восхитился Донецком и нарисовал себя в гостевой книге: О чем еще можно узнать в новом музее филармонии?

Владимир Семенович нарисовал себя в профиль и сделал памятную запись Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Среди экспонатов нового музея немало автографов знаменитостей, которые они оставляли в единой книге для гостей. Во время одного из своих приездов в Донецк Людмила Гурченко написала: «Прекрасный зал, прекрасный зритель, прекрасный свет и звук и, конечно, организаторы! А что еще нужно, чтобы с удовольствием быть на сцене?! Ваша Людмила Гурченко. 4 декабря 1998 год».

Алла Пугачева в октябре 1978 года оставила запись: «Спасибо за теплый прием от всего сердца женщины, которая поет. Желаю всем успеха на Ваших сценах». Примадонна приезжала в Донецк не единожды. На стенде можно увидеть фото Аллы Борисовны в узнаваемых местах. На одном из них она выступает на стадионе «Локомотив» на концерте ко Дню шахтера в 1975 году, на другом, сделанном спустя 10 лет, идет по железнодорожному вокзалу вместе с 14-летней Кристиной Орбакайте.

Автограф Пугачевой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Книгу с автографами полистать не получится. В филармонии ее берегут, как один из самых ценных экспонатов. На стендах вывешены некоторые сканы, снятые с разных страниц, а сама книга в развороте расположилась за стеклом на полке с бюстом Высоцкого. 19 мая 1977 года Владимир Семенович на одной из страниц нарисовал себя в профиль и сделал памятную запись: «Второй раз я в Донецке и в 2 раза лучше чувствую себя. Если так будет дальше, то к десятому разу не будет человека здоровее и счастливее. На это и надеюсь. В филармонии люди здесь не служащие, а творцы. Спасибо!»

Владимир Семенович нарисовал себя в профиль и сделал памятную запись Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В приказе от 12 марта 1973 года говорится: «Зачислить на временную работу с 12 по 16 марта 1973 года в качестве артиста разговорного жанра т. Высоцкого В. С. с оплатой по 1 категории 160 руб. Оплачивать т. Высоцкому В. С. за совмещение инструмента (гитара - 25%) и за исполнение вокала 25% от разовой ставки по второй низшей категории».

Один из стендов посвящен Тамаре Миансаровой, которая проработала в Донецкой филармонии почти 12 лет. Здесь представлены выписки из архивных документов. В приказе о ее зачислении в штат говорится: «Зачислить в штат Донецкой филармонии на должность солистки-вокалистки Лауреата Международных конкурсов товарища Миансарову Тамару Григорьевну с 15 января 1968 года с окладом, согласно тарификации».

Заявление Миансаровой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Особое внимание привлекает заявление об увольнении от 24 апреля 1979 года, в котором будущая народная артистка России указывает причины, по которым вынуждена уйти: «Ввиду того, что моя дочь 7 лет пошла в 1 класс, и я не могу выполнять постоянную гастрольную работу, и ввиду того, что здоровье мое требует смены климата (хронический бронхит, тахикардия, гепатит), прошу уволить меня по собственному желанию».

- Она была очень обаятельной, коммуникабельной, активной. Когда она ходила по коридорам, то все выходили, смотрели - это было событие для коллектива. Она вела особую деятельность в филармонии, потому что была не обычной артисткой в штате, - рассказывал о Тамаре Миансаровой в одном из интервью «Комсомолке» генеральный директор филармонии Александр Парецкий. - Она активно гастролировала и работала так же, как и Валерий Ободзинский, когда он был в штате Донецкой филармонии. В то же время Тамара Григорьевна расценивала свое назначение в Донецк, как репрессивную меру. Она пришла на работу в Донецкую филармонию, уже будучи известной на всю страну. Тамара Григорьевна попала в немилость к тогдашнему руководству Гостелерадио.

Автограф Гурченко Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В филармонии работали и другие знаменитости. Узнать об этом можно, обратив внимание еще на несколько стендов, которые рассказывают об этом. На одном из них выставлено заявление от Александра Градского с просьбой принять на должность саксофониста в эстрадный ансамбль «Современники». Здесь же и приказ о зачислении на временную работу Михаила Шафутинского, которого назначили музыкальным руководителем эстрадного ансамбля с доплатой 30 процентов от месячного оклада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«К природе надо относиться, как к своей жизни»: Московские художницы открыли в Донецке выставку в защиту исчезающих птиц и животных

Посмотреть картины Марии Волковой и Татьяны Глущенко можно до 31 октября (подробнее)