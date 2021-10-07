«К природе надо относиться, как к своей жизни»: Московские художницы открыли в Донецке выставку в защиту исчезающих птиц и животных

Художницы из Москвы Мария Волкова (слева), Татьяна Глущенко, ученый секретарь музея Рашид Шехмаметьев. Фото: ДРХМ

В Донецком республиканском художественном музее открылась выставка анималистики «Земля - наш общий дом». Авторы акварельных и графических работ, на которых изображены животные, молодые московские художницы Мария Волкова и Татьяна Глущенко.

«ЭТУ КРАСОТУ НАДО СБЕРЕЧЬ»

На уникальной выставке, приуроченной ко Всемирному Дню защиты животных, представлены двадцать четыре картины. Изображенные с большой любовью животные и птицы будто оживают под взглядом посетителей.

Картины объединяет неподдельный интерес авторов ко всему живому

- Рассматривая рисунки поймала себя на мысли, что постоянно улыбаюсь, – настолько здорово нарисовано! - поделилась своими впечатлениями дончанка Елена Богуш.

Мария Волкова привезла из Москвы четырнадцать работ, на которых изображены дикие птицы. Часть из них - городские, которые живут близко к людям. К примеру, дубонос, которого мы слышим в парках, но не видим.

Птицы нарисованы на цветной бумаге темперой и цветными карандашами, благодаря чему сморятся как живые.

Картины объединяет неподдельный интерес авторов ко всему живому. Фото: ДРХМ

- Я хотела обратить внимание людей на окружающий нас мир природы, чтобы они оберегали эту красоту, потому что многие виды птиц и животных исчезают, - говорит Мария Волкова.

ЭКСПОЗИЦИЮ ПОСЕТИЛИ ЗООЗАЩИТНИКИ

Работы ее подруги - Татьяны Глущенко - акварельные. Художница экспонировала на выставке десять работ. Среди них есть портреты животных, занесенных в Красную книгу. На выставке целая серия картин, сделанных по заказу заповедника «Брянский Лес».

Обаятельный лисенок – «визитка» Татьяны Глущенко

- В процессе работы меня консультировали научные сотрудники заповедника. А на демонстрационном мастер-классе я показывала как нарисовать акварелью лисичку-огневку Пенелопу, которая обитает на Камчатке в Кронцком заповеднике. Ее фотографии мне специально для мастер-класса предоставили сотрудники документальной киностудии Shpilenok Film, которые два года в отрыве от цивилизации снимают уникальный проект «Камчатка. Рассказ в лисах», - рассказывает Татьяна Глущенко.

Ее картины написаны акварелью в редкой и сложной технике «мокрым по мокрому». Лист бумаги перед рисованием даже не просто смачивают в воде, а буквально вымачивают. Мастерство художника определяется как раз тем, насколько умело он управляет растекающейся краской. Техника рисования «мокрым по мокрому» придает работам Татьяны приятный бархатистый эффект.

На открытии выставки «Земля - наш общий дом» были и донбасские зоозащитники, сотрудники приютов для бездомных животных.

Картины объединяет неподдельный интерес авторов ко всему живому. Фото: ДРХМ

- Мы очень рады, что зоозащитники пришли к нам на выставку пообщаться, - отметили московские художницы и добавили: - К природе надо относиться, как к своей жизни.

Выставку можно будет посетить в музее в течение месяца.

Картины объединяет неподдельный интерес авторов ко всему живому. Фото: ДРХМ

СПРАВКА «КП»

Мария Волкова рисует всю жизнь, но раньше это для нее было больше хобби. Сейчас художница постоянно участвует в выставках, в том числе и посвященных животным и их защите («Портрет кошки», «Природа, которую мы потеряли», «Наш общий дом»). Одна из ее картин, на которой был изображен кот сфинкс, несколько лет назад была продана на благотворительном аукционе в Москве, а на вырученные средства был куплен корм для бездомных животных.

Татьяна Глущенко окончила Новосибирское художественное училище. Была художником-постановщиком театральных шоу, спектаклей, проектов в сфере кино и телевидения. Эксперт и преподаватель анималистики на платформе онлайн-обучения «Энтеркласс». Кстати, на данной платформе Татьяна Глущенко со своей подругой Марией Волковой совместно с приютами для животных проводят бесплатные мастер-классы. В течение пяти лет Татьяна Глущенко увлеченно работает и в качестве иллюстратора детских книг.

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