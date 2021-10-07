В Донецком художественном музее все желающие рисовали художественным соусом

Татьяна Глущенко показала, как рисовать акварельную лисичку. Фото: ДРХМ

Татьяна Глущенко показала, как рисовать акварельную лисичку (после она ее высушила феном), а Мария Волкова продемонстрировала технику работы с художественным соусом (а состоит он из глины, сажи, клея и пигментов, придающих ему цвета).

На мастер-классы пришло много малышей. Они два часа не отходили от стола, задавали вопросы, смотрели внимательно, стараясь не упустить ни слова.

- Я счастлива, что на эти пару часов дети, да и взрослые, которые пришли к нам, смогли забыть о том, что идет война, о том, что утром обстрелы, а вечером комендантский час. Просто очень сильно надеюсь, что в следующий раз я приеду уже в мирный Донецк, - сказала Татьяна Глущенко.

В Донецком республиканском художественном музее открылась выставка анималистики «Земля - наш общий дом». Авторы акварельных и графических работ, на которых изображены животные, молодые московские художницы Мария Волкова и Татьяна Глущенко. Выставка «Земля - наш общий дом» будет работать до 31 октября.