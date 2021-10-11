Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков: Мы вернулись к своим историческим традициям

Михаил Кушаков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике продолжается процесс внедрения российских образовательных стандартов и программ, по которым школы работают уже второй год. Об этом «Комсомолке» рассказал министр образования и науки Михаил Кушаков.

- Сейчас в этот процесс погружаемся еще больше. Мы повысили квалификацию наших педагогов - это одна из важнейших задач, которая стоит перед нами. Для этого мы используем возможности института развития последипломного образования. С помощью России сто процентов сотрудников этого института повысили квалификацию. Некоторые даже дважды, - говорит Михаил Николаевич. - Российские программы для нас представляют большой интерес. Мы продолжаем свою интеграцию в научно-образовательное пространство России. Для нас есть много нового в преподавании русского языка и русской литературы, ведь в период Украины эти предметы почти не преподавались. Произведения русских классиков зачастую читали в переводе на украинский язык.

Министр заявил, что история России до войны изучалась под другим углом, происходила героизация Бандеры, Шухевича в противовес истинных героев.

- Сейчас мы вернулись к своим историческим традициям и героям с помощью которых шло становление российской государственности, - отметил Михаил Николаевич.

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