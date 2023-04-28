ВСУ выпустили по центру Донецка 28 апреля больше 20 ракет из РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

Днем 28 апреля центр Донецка вновь содрогнулся. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по жилым кварталам столицы Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня.

ОДИН ДОМ РАЗРУШЕН ПОЛНОСТЬЮ

В 11:00 украинские боевики выпустили две ракеты по Ворошиловскому району города. Под огонь попал район Дворца бракосочетания, что неподалеку от торгового центра «Грин плаза» и ЦУМа.

- Было спокойно, как вдруг раздались взрывы. Все вокруг начало сыпаться, даже было слышно, как падают то ли осколки снарядов, то ли камни, - рассказывает «Комсомолке» реализатор одного из магазинов Татьяна. – В момент удара смешались все мысли, как будто все было в замедленной съемке. Было так страшно, что меня трусило на протяжении долгого времени.

В Ворошиловском районе полностью разрушен дом Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела Ворошиловского района, по данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксированы повреждения жилых четырех домов по улице Челюскинцев и трех – по улице Горького, также была повреждена линия электропередач.

- В результате обстрела Ворошиловского района один частный дом по улице Горького разрушен полностью, во втором разрушена несущая стена, - рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

В Ворошиловском районе полностью разрушен дом Фото: Иван ЖИЛЯК

20 РАКЕТ ПО КИЕВСКОМУ РАЙОНУ

Спустя два часа, в 13:10, украинские вооруженные формирования вновь открыли огонь из реактивных систем залпового огня по центральной части города, выпустив по Киевскому району 20 ракет.

- За пару часов было несколько прилетов по центру, все затряслось, - говорит «КП» сотрудница соцучреждения в Киевском районе Дарья. - Часть сотрудников отпустили домой, а потом случился второй обстрел - недалеко от нашего здания, прилеты в автобус, в травматологию... Были очень громкие хлопки. Немного пересидели, не знали, как ехать домой, ведь может быть повторный обстрел. Потом все же уехали. По дороге - осколки, торчащие снаряды... Бьют целенаправленно по мирным, под обстрелом - дома, проезжая часть, больницы.

Маршрутное такси №25 попало под обстрел ВСУ, в автобусе погибли семь мирных жителей Фото: Иван ЖИЛЯК

Под удар попали маршрутное такси №25, здание Республиканского травматологического центра, парк кованных фигур, район Республиканского спортивного комплекса «Олимпийский», коммунальное предприятие «Зеленое строительство» Киевского района и жилые дома.

- Сегодня центральные районы столицы Республики подверглись очередному зверскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. ВФУ ударили по больнице, парку, жилым домам, - заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин. - Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок. В Республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ. Всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме.

Здание Республиканского травматологического центра повреждено обстрелом ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Здание Республиканского травматологического центра повреждено обстрелом ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

По данным СЦКК в ДНР, в результате массированного обстрела центра Донецка погибли девять мирных жителей - шесть женщин, двое мужчин и ребенок, девочка 8 лет. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек. Повреждено более двадцати объектов инфраструктуры. Также при обстреле травматологического центра поврежден аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Офицер Первого Донецкого армейского корпуса Олег Никитин оказался на месте обстрела сразу же после происшествия. Он стал свидетелем оказания помощи раненой мирной жительницы.

- Женщина получила повреждения брюшной полости и ноги. К счастью, кто-то из военнослужащих вовремя подоспел и начал оказывать доврачебную медицинскую помощь, буквально через несколько минут приехала «скорая» и врачи эвакуировали раненную и продолжают оказывать ей помощь, - рассказал Никитин.

Здание Республиканского травматологического центра повреждено обстрелом ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Здание Республиканского травматологического центра повреждено обстрелом ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

ВСЕМ ПОСТРАДАВШИМ ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ

В Министерстве здравоохранения Республики отметили, что все пострадавшие в результате сегодняшнего обстрела центра Донецка госпитализированы в Республиканский травматологический центр с травмами разной степени сложности.

- Во время обстрела города и автобуса, в котором также пострадали люди, было направлено семь бригад скорой медицинской помощи, которые оперативно прибыли на место, оценили обстановку, и все пациенты были эвакуированы в медучреждения города Донецка, в частности в Республиканский травматологический центр, - подчеркнула заместитель министра здравоохранения ДНР Анастасия Мартынова.

На месте обстрелов работают специалисты Фото: Иван ЖИЛЯК

На данный момент медики оказывают помощь и проводят диагностические мероприятия. С пострадавшими и их родственниками работают психологи.

В это же время сотрудники специальных служб работают на месте обстрелов. По словам представителя Следственного комитета Российской Федерации, найденные фрагменты снарядов, осколки будут отправляться на экспертизу.

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