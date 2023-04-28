Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 апреля 2023 14:14

«Было спокойно, как вдруг раздались взрывы»: Что произошло после обстрела ВСУ центра Донецка

В результате удара ВСУ по центру Донецка погибли девять мирных жителей, 16 человек получили ранения
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
ВСУ выпустили по центру Донецка 28 апреля больше 20 ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по центру Донецка 28 апреля больше 20 ракет из РСЗО

Фото: Иван ЖИЛЯК

Днем 28 апреля центр Донецка вновь содрогнулся. Вооруженные формирования Украины нанесли удар по жилым кварталам столицы Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня.

ОДИН ДОМ РАЗРУШЕН ПОЛНОСТЬЮ

В 11:00 украинские боевики выпустили две ракеты по Ворошиловскому району города. Под огонь попал район Дворца бракосочетания, что неподалеку от торгового центра «Грин плаза» и ЦУМа.

- Было спокойно, как вдруг раздались взрывы. Все вокруг начало сыпаться, даже было слышно, как падают то ли осколки снарядов, то ли камни, - рассказывает «Комсомолке» реализатор одного из магазинов Татьяна. – В момент удара смешались все мысли, как будто все было в замедленной съемке. Было так страшно, что меня трусило на протяжении долгого времени.

В Ворошиловском районе полностью разрушен дом

В Ворошиловском районе полностью разрушен дом

Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела Ворошиловского района, по данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксированы повреждения жилых четырех домов по улице Челюскинцев и трех – по улице Горького, также была повреждена линия электропередач.

- В результате обстрела Ворошиловского района один частный дом по улице Горького разрушен полностью, во втором разрушена несущая стена, - рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

В Ворошиловском районе полностью разрушен дом

В Ворошиловском районе полностью разрушен дом

Фото: Иван ЖИЛЯК

20 РАКЕТ ПО КИЕВСКОМУ РАЙОНУ

Спустя два часа, в 13:10, украинские вооруженные формирования вновь открыли огонь из реактивных систем залпового огня по центральной части города, выпустив по Киевскому району 20 ракет.

- За пару часов было несколько прилетов по центру, все затряслось, - говорит «КП» сотрудница соцучреждения в Киевском районе Дарья. - Часть сотрудников отпустили домой, а потом случился второй обстрел - недалеко от нашего здания, прилеты в автобус, в травматологию... Были очень громкие хлопки. Немного пересидели, не знали, как ехать домой, ведь может быть повторный обстрел. Потом все же уехали. По дороге - осколки, торчащие снаряды... Бьют целенаправленно по мирным, под обстрелом - дома, проезжая часть, больницы.

Маршрутное такси №25 попало под обстрел ВСУ, в автобусе погибли семь мирных жителей

Маршрутное такси №25 попало под обстрел ВСУ, в автобусе погибли семь мирных жителей

Фото: Иван ЖИЛЯК

Под удар попали маршрутное такси №25, здание Республиканского травматологического центра, парк кованных фигур, район Республиканского спортивного комплекса «Олимпийский», коммунальное предприятие «Зеленое строительство» Киевского района и жилые дома.

- Сегодня центральные районы столицы Республики подверглись очередному зверскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. ВФУ ударили по больнице, парку, жилым домам, - заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин. - Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок. В Республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ. Всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме.

Здание Республиканского травматологического центра повреждено обстрелом ВСУ

Здание Республиканского травматологического центра повреждено обстрелом ВСУ

Фото: Иван ЖИЛЯК

Здание Республиканского травматологического центра повреждено обстрелом ВСУ

Здание Республиканского травматологического центра повреждено обстрелом ВСУ

Фото: Иван ЖИЛЯК

По данным СЦКК в ДНР, в результате массированного обстрела центра Донецка погибли девять мирных жителей - шесть женщин, двое мужчин и ребенок, девочка 8 лет. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек. Повреждено более двадцати объектов инфраструктуры. Также при обстреле травматологического центра поврежден аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Офицер Первого Донецкого армейского корпуса Олег Никитин оказался на месте обстрела сразу же после происшествия. Он стал свидетелем оказания помощи раненой мирной жительницы.

- Женщина получила повреждения брюшной полости и ноги. К счастью, кто-то из военнослужащих вовремя подоспел и начал оказывать доврачебную медицинскую помощь, буквально через несколько минут приехала «скорая» и врачи эвакуировали раненную и продолжают оказывать ей помощь, - рассказал Никитин.

Здание Республиканского травматологического центра повреждено обстрелом ВСУ

Здание Республиканского травматологического центра повреждено обстрелом ВСУ

Фото: Иван ЖИЛЯК

Здание Республиканского травматологического центра повреждено обстрелом ВСУ

Здание Республиканского травматологического центра повреждено обстрелом ВСУ

Фото: Иван ЖИЛЯК

ВСЕМ ПОСТРАДАВШИМ ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ

В Министерстве здравоохранения Республики отметили, что все пострадавшие в результате сегодняшнего обстрела центра Донецка госпитализированы в Республиканский травматологический центр с травмами разной степени сложности.

- Во время обстрела города и автобуса, в котором также пострадали люди, было направлено семь бригад скорой медицинской помощи, которые оперативно прибыли на место, оценили обстановку, и все пациенты были эвакуированы в медучреждения города Донецка, в частности в Республиканский травматологический центр, - подчеркнула заместитель министра здравоохранения ДНР Анастасия Мартынова.

На месте обстрелов работают специалисты

На месте обстрелов работают специалисты

Фото: Иван ЖИЛЯК

На данный момент медики оказывают помощь и проводят диагностические мероприятия. С пострадавшими и их родственниками работают психологи.

В это же время сотрудники специальных служб работают на месте обстрелов. По словам представителя Следственного комитета Российской Федерации, найденные фрагменты снарядов, осколки будут отправляться на экспертизу.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пролетарском районе Донецка четверо детей подорвались на взрывоопасном предмете: все они - в состоянии средней тяжести

Специалисты устанавливают вид боеприпаса, от взрыва которого получили ранения четверо детей в тыловом районе Донецка (подробнее)

Спецоперация на УкраинеИнтересное