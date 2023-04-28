В результате удара ВСУ по Республиканской травматологии в Донецке 10 человек получили ранения. Фото: ЧП Донецк

Сегодня ВСУ с самого утра атакуют мирные кварталы Донецка. В результате обстрела из РСЗО (реактивной системы залпового огня) погибли семь мирных жителей – снаряд попал прямо в пассажирский автобус № 25 в районе бывшего универсама «Украина».

Еще 10 человек получили ранение в результате удара ВСУ по Республиканскому травматологическому центру (РТЦ), которая находится неподалеку.

- Сегодня центральные районы столицы Республики подверглись очередному зверскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. ВФУ ударили по больнице, парку, жилым домам. Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок, - заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин. - В Республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ.

Руководитель Республики подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме.

Также вражеские снаряды разорвались на территории спортивного комплекса «Олимпийский» и в парке кованных фигур.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координаций вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявили, что обстрел Киевского района Донецка начался около 13:10. Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Тоненькое.

Очевидцы говорят, что при обстреле все затряслось.

- За пару часов было несколько прилетов по центру, все затряслось, - говорит «КП» сотрудница соцучреждения в Киевском районе Дарья. - Часть сотрудников отпустили домой, а потом случился второй обстрел - недалеко от нашего здания, прилеты в автобус, в травматологию... Были очень громкие хлопки. Немного пересидели, не знали, как ехать домой, ведь может быть повторный обстрел. Потом все же уехали. По дороге - осколки, торчащие снаряды... Бьют целенаправленно по мирным, под обстрелом - дома, проезжая часть, больницы.

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