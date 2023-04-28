В центре Донецка от прямого попадания украинского снаряда в автобус погибли семь жителей

Последствия обстрела Киевского района Донецка. Фото: Скриншот видео ТГ/Военный Донецк

Сегодня, 28 апреля, днем украинские боевики вновь нанесли ракетный удар по центру Донецка. Под обстрел попал Киевский район. Удар был нанесен из РСЗО «Град». По предварительным данным в районе бывшего универсама «Украина» погибло 7 человек – попадание в маршрутное такси № 25.

- По предварительным данным в районе бывшего универсама «Украина» погибло 7 человек – попадание в маршрутное такси № 25, - сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Также один из снарядов попал прямо в здание Республиканского травматологического центра, другой — в центр поля РСК «Олимпийский». Прилеты пришлись и на территорию Парка кованных фигур и улицу Щорса.

Напомним, что ранее сегодня ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка. Две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) упали на частный сектор рядом с конечной остановкой трамвая 1-го маршрута.

- По предварительной информации, в результате обстрела Ворошиловского района один частный дом по улице Горького разрушен полностью, во втором разрушена несущая стена. Кроме того, повреждены электропровода по улице Челюскинцев, - сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

По предварительной информации никто не пострадал. И это просто чудо спасло людей, которые находились в это время в домах. Одна из жительниц рассказала журналистам, что в ее доме вырвало дверь. Значительные разрушения в доме ее пожилого соседа. По его словам, он лежал на диване, когда грохнуло. Только тапки успел надеть.

- И как теперь это восстанавливать? — сетует дончанин.

На место обстрела оперативно выехали экстренные службы. Прибыли сотрудники Следственного комитета и представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По информации СЦКК, украинские боевики предположительно из района Селидово в 11:00 выпустил две ракеты из РСЗО. Сейчас устанавливается тип этих ракет.

Также по уточненным сведениям СЦКК, в результате обстрела получили повреждения частные жилые дома улице Горького - №№ 13, 15, 17, по улице Челюскинцев - №№ 13, 17, 23, 26. Повреждена ЛЭП.

Отметим, что в этом районе нет никаких военных объектов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пролетарском районе Донецка четверо детей подорвались на взрывоопасном предмете: все они - в состоянии средней тяжести

Специалисты устанавливают вид боеприпаса, от взрыва которого получили ранения четверо детей в тыловом районе Донецка (подробнее)