В Пролетарском районе Донецка четверо детей подорвались на взрывоопасном предмете: все они - в состоянии средней тяжести

Пострадавшим детям оказывается необходимая помощь, все они в состоянии средней тяжести. Фото: Архив МЧС ЛНР

Сегодня, 27 апреля, в тыловом Пролетарском районе Донецка случилась страшная трагедия – четверо детей от 11 до 14 лет пострадали от взрывоопасного предмета (ВОП).

- Сегодня в Пролетарском районе Донецка случилась страшная трагедия – четверо детей от 11 до 14 лет пострадали от взрыва ВОП. Экстренные службы прибыли на место происшествия моментально. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, все они в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. Желаю ребятам скорейшего выздоровления, -написал в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил чудовищность ситуации - в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований на территории населенных пунктов Республики могут находиться опасные снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы. Люди подвергаются каждый день риску. Вот и сегодня жертвами оказались дети.

- Призываю родителей еще раз рассказать своим детям, что при обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается подходить к нему, трогать и предпринимать с ним любые действия. В это сложное для всех время надо быть втройне бдительными, - подчеркнул Пушилин.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате подрыва взрывоопасного предмета, в Пролетарском районе Донецка по улице Липецкой, 79 ранения различной степени тяжести получили четверо детей: мальчики 2010 и 2011 г.р, двое парней 2009 г.р.

- Дети доставлены в Республиканский травматологический центр, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Характер последствий взрыва не позволяет говорить о подрыве на противопехотной мине типа «Лепесток». По словам очевидцев, ребята нашли на дороге взрывоопасный предмет, который сдетонировал при попытке столкнуть его с дороги. На месте происшествия работают специалисты, источник взрыва устанавливается, - говорится в сообщении СЦКК.

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