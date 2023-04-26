«Наша миссия - искоренить неонацизм»: Денис Пушилин присоединился к общественному проекту «Спасем детей от фашизма»

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Дом народов России пригласил врио Главы ДНР Дениса Пушилина стать частью общественного проекта #SaveChildrenFromFascism («Спасем детей от фашизма»). Об этом руководитель Республики сообщил в своем телеграм-канале.

- Фашизм - это страшная идеология, которая превратила в ад жизни миллионов людей по всему миру. Ее последствия, увы, известны и нам, жителям Донбасса. За годы боевых действий на нашей земле была пролита кровь сотен невинных детей. Мы этого никогда не забудем и будем продолжать делать все возможное, чтобы прекратить распространение фашистской идеологии, - рассказал Денис Пушилин. - Мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки не забывали о преступлениях фашизма. Наша миссия - искоренить неонацизм, чтобы не передать проблему будущим поколениям.

Денис Пушилин побывал в студии известного портретиста, официального фотографа первых лиц государства - Сергея Берменьева. Фото: Телеграм руководителя ДНР

Эта инициатива поможет обратить внимание людей на гибельность распространения идеологии фашизма. Каждый может внести свой вклад в этот проект и приблизить конец страшной идеологии.

- Проект включает в себя комплекс мероприятий, первое из которых я поддержал и побывал в студии известного портретиста, официального фотографа первых лиц государства, в том числе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина - Сергея Сергеевича Берменьева, - отметил Глава ДНР.

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