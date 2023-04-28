Украинские боевики разрушили дом в центре Донецка обстрелом из РСЗО

В результате обстрела в центре Донецка разрушены два дома. Фото: ДНР Онлайн

Украинские боевики открыли огонь по центральному району Донецка, выпустив две ракеты из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела повреждены два дома на улице Горького в Ворошиловском районе города. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Ворошиловского района один частный дом по ул. Горького разрушен полностью, во втором разрушена несущая стена. Кроме того, повреждены электропровода по ул. Челюскинцев, — отметил градоначальник.

Напомним, что обстрел центра Донецка начался около 11:00. Украинские боевики выпустили по городу две ракеты из РСЗО со своих позиций, расположенных в районе Селидово.

Тем временем ВФУ открыли огонь по Никитовскому району Горловки. В результате обстрела ранен мирный житель, повреждены дома и автобус.

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