В результате удара ВСУ по Республиканскому травматологическому центру в Донецке получил повреждения аппарат МРТ

Из строя вышел важный аппарат в больнице Фото: Александр БОЙКО

При обстреле Республиканского травматологического центра в Донецке получил повреждения аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Попадание в МРТ, - заявили там, добавив, что этот аппарат единственный в своем роде во всей Республике.

Напомним, сегодня ВСУ с самого утра атакуют мирные кварталы Донецка. В результате обстрела из РСЗО (реактивной системы залпового огня) погибли семь мирных жителей - снаряд попал прямо в пассажирский автобус № 25 в районе бывшего универсама «Украина».

Еще десять человек получили ранения в результате удара ВСУ по Республиканскому травматологическому центру (РТЦ), который находится неподалеку.

Также вражеские снаряды разорвались на территории спортивного комплекса «Олимпийский» и в Парке кованых фигур.

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