В центре Донецка в результате удара со стороны ВСУ погиб ребенок

Под огнем ВФУ оказался пассажирский автобус. Фото: ДАН

Украинские боевики обстреляли пассажирский автобус в Киевском районе Донецка, среди семи погибших был один ребенок. Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что центральные районы Донецка подверглись зверскому обстрелу со стороны ВФУ.

— Сегодня центральные районы столицы Республики подверглись очередному зверскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. ВФУ ударили по больнице, парку, жилым домам. Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок, — рассказал Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Напомним, что по Киевскому району Донецка украинские боевики выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня. Попадания снарядов были зафиксированы на территории спортивного комплекса «Олимпийский», а также в Республиканский травматологический центр.

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