В ДНР смягчили меры режима повышенной готовности: что теперь можно, а что ещё нельзя

Многие дончане ждали второй месяц лета, возлагая на него надежды по смягчению карантинных мер, связанных с коронавирусной инфекцией. По сути, карантина в Республике никогда и не было, но был режим повышенной готовности и связанные с этим закрытие границ, ограничение работы театров, филармонии, заведений общественного питания и многое другое.

- Жизнь будто поставили на паузу, она и до этого у нас в Республике была не сахар, а тут и совсем все стало печально, - рассказывает жительница Горловки Елена Клюева. – Больше всего меня беспокоят закрытые границы, на Украине у меня пожилые родители, а я не могу к ним поехать. Мечтаю, чтобы нам вернули свободу передвижения, это базовое человеческое право.

Изменения, которые 30 июня внес в свой предыдущий указ Глава ДНР Денис Пушилин, пока не открыли КПВВ с Украиной, но внесли массу позитивных изменений.

Самое, пожалуй, важное – сняты ограничения на выезд из Республики в Российскую Федерацию, введенные в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, на сайте Министерства здравоохранения ДНР опубликован список стран (http://mzdnr.ru/country-covid19), которые на 01.07.2020 считаются «странами с неблагополучной ситуацией Covid-19». А значит, необходимая ранее самоизоляция для всех, кто прибыл из РФ, отменяется.

Сняты ограничения с работы заведений общественного питания. Фото: Евгении Ка

Увы, граница с Украиной остается закрытой. Власти ДНР начали проработку альтернативных механизмов пересечения линии разграничения между Республикой и подконтрольной Украине территорией Донбасса.

- Осознавая всю необходимость принятия шагов по обеспечению прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, властями ДНР прорабатываются альтернативные механизмы, которые позволят в безопасном режиме для санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике осуществить пропуск желающих через КПВВ в отсутствие согласования таких механизмов Киевом, — отметила министр иностранных дел Никонорова.

Что касается ЛНР, то выезд разрешен лицам, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории ЛНР. Также гражданам, имеющим уважительные причины для выезда: служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, проживающего за пределами территории Донецкой Народной Республики (при предъявлении документа, подтверждающего степень родства); водителям, осуществляющим грузовые перевозки, и лицам, сопровождающим груз на грузовом автотранспорте; лицам при наличии иных вынуждающих обстоятельств по решению Штаба.

Кроме того, после трехмесячного перерыва возобновляется работа кинотеатров, театров, музеев, концертных организаций, клубных учреждений и библиотек. Уже известно об открытии сезонов в донецких театрах: в Донбасс Опере он откроется балетом «Спартак», а в драмтеатре – премьерой спектакля «Ромео и Жанетта».

- Для кого-то это мелочи, подумаешь, нет показов, когда весь мир сходит с ума. А для меня - важно, даже в самые сложные 2014 и 2015 годы наши театры продолжали радовать нас, это для меня проявление жизни и какая-то надежда на то, что мы все преодолеем, - рассуждает дончанка Марина Степнова.

Правда, при этом не отменяется масочный режим и социальная дистанция.

Еще одна хорошая новость - с 1 июля восстановлено право граждан льготных категорий на бесплатный проезд.

Три месяца театры работали для своих зрителей в режиме онлайн. Фото: muzdrama.ru

Также снят запрет на выезд из ДНР руководителей государственных органов, государственных служащих, глав и сотрудников местных администраций, руководителей и работников госкорпораций и госконцернов.

- Сегодня прям одни хорошие новости. Сначала нам ввели ограничения, где только можно, а теперь мы радуемся, что в нашу жизнь вернулось элементарное. Интересно только, сколько предпринимателей не выдержали и загнулись от этих карантинных мер, - скептично настроен житель Донецка Илья Соколенко.

Тем не менее дончане радуются тому, что жизнь потихоньку снова возвращается в Донецк – готовятся новые афиши, оживает бизнес, люди планируют отпуска и мечтают о встрече с родственниками.

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