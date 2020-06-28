Почему ДНР временно закрыла КПВВ с Украиной

Открытие КПВВ с Украиной продолжалось для дончан недолго.

После почти трехмесячного перерыва 22 июня в Еленовке был открыт КПВВ на выезд из ДНР и 25 июня на въезд.

Впускать людей в Республику планировалось только по спискам. Для этого нужно было обратиться в Межведомственный оперативный штаб на адрес zdorovoedvizhenie@oddr.info «Здоровое Движение» или через телеграмм-бот @ShtabDNR_bot

Всех въезжающих в ДНР ждала бесплатная обсервация в течение двух недель в медицинских учреждениях Республики.

На Украине въезжающих ожидала двухнедельная самоизоляция под контролем приложения «Дій вдома» («Действуй дома»). Без этого приложения в смартфоне людей попросту не пустят на территорию Украины.

Практически сразу оказалось, что КПВВ не справляются с желающими выехать и въехать в Республику. О чем рассказывали люди, которым довелось пройти этот изматывающий квест.

- Господи, люди проходят настоящий ад, пересекая Еленовский КПВВ. Вчера два часа стояли на солнце перед остановкой Еленовка, чтобы перевезли автобусом до КПВВ. До 13.00 было пропущено около ста человек, счёт собравшихся до 1,5 тысячи человек, которые сбились в тени от железной будки с ночи. Это и есть борьба с Covid? И это пропуск только на КПВВ, до которого я не добралась, т.к. имела только кнопочный мобильный телефон, а на него не установишь приложение «Дий вдома». Это издевательство над людьми, дважды приезжала скорая помощь, оказывали помощь пожилым на солнцепёке, - рассказала о своих приключениях дончанка, которой так и не удалось выехать на Украину.

Для пожилых дончан такое путешествие часто не под силу.Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

И вот 27 июня уже вечером указ Главы ДНР Дениса Пушилина, что с 28 июня КПВВ Республики закроются с Украиной, как на въезд, так и на выезд.

Резонанс это получило серьезный.

- Мы что, гетто? У меня больные родители на Украине, решила их забрать к себе в Донецк, так как сама невыездная, - поделилась своей историей дончанка Светлана. - Они продали имущество, а я подала на днях заявку в штаб на их въезд в ДНР и вот узнаю страшную новость – КПВВ снова закрыли. Это какое-то изощренное издевательство, который день на успокоительных.

В таком же положении тысячи людей – кто-то поехал к родным и застрял, кто-то отправил детей на время карантина к дедушкам-бабушкам и теперь уже несколько месяцев не видит их.

- Все это напоминает предмет политического торга, где разменной монетой – народ. Более того, находятся те, кто стравливает дончан с той и этой стороны, пользуясь накаленной ситуацией. Мы забываем, что все мы один народ Донбасса, - возмущен дончанин Алексей. - Но вот мне непонятно, парад мы проводить не боимся, аттракционы, аквапарки, кафе у нас открыты, в транспорте и магазинах никого в маске не встретишь, с РФ у нас нет проблем - въезжающие остаются на самоизоляции, а вот на Украине, видимо, какой-то другой коронавирус. Отправьте вы въезжающих на самоизоляцию, штрафуйте за нарушение, но дайте людям увидеть близких. Думаю, в конце концов этим и закончится.

За разъяснениями мы обратились к председателю Общественной палаты Александру Кофману.

- Мы, по-человечески, пытались принимать в день то количество человек, которое способны комфортно разместить на обсервацию, - пояснил он. - В первый день планировали принять 60 человек. Украина выпустила всех желающих. Их оказалось 233. И комфортная обсервация для всех этих несчастных превратилась в весьма тяжёлые условия. Мы объявили, через ООН и ОБСЕ, что до конца обсервации этих 233, не примем новых. На следующий день, Украина выпустила ещё 30 человек. Мы не приняли. На следующий, ещё 30. Мы забрали 60, организовали им палаточный лагерь, обеспечили всем необходимым. Но, надо понимать, что на этом наши возможности не безграничны. Понимая, что Украина и далее будет бесконтрольно выпускать людей, мы были вынуждены временно приостановить действие КПВВ.

Пока неизвестно точной даты открытия КПВВ в ДНР. И пока Республика официально не возобновит работу КПВВ, воздержитесь от поездок - вас не пропустят на территорию ДНР и есть риск остаться в «серой зоне».

Сейчас в переговорный процесс планируют включиться представители ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

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