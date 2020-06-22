Вернувшихся из Украины в ДНР ждет обязательная обсервация

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:12:20+03:00

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В ДНР подготовили места в больницах для обязательной обсервации прибывших из Украины. Об этом сегодня завила министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.

- Когда люди будут въезжать, их будут встречать на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» и прямо оттуда автобусами транспортировать в одну из больниц Донецка, где они будут проходить карантин. Мест на данный момент достаточно, но все же их число ограничено, поэтому количество въезжающих будет лимитировано списками, - рассказала Ольга Долгошапко.

Вернуться домой жители смогут после двухнедельной изоляции и при отрицательных результатах тестирования на коронавирус.

Напомним, что сегодня пропуск людей через КПП «Еленовка» - «Новотроицкое» частично возобновили. Пока движение разрешено на выезд из ДНР, открыть движение с подконтрольной Киеву территории планируется с 25 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU